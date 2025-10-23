Arne Slot, criticat după victoria lui Liverpool din Champions League:  "Acum toată lumea știe cum să îi bată" - Antena Sport

Liverpool a încheiat seria de patru înfrângeri la rând cu o victorie entuziasmantă în UEFA Champions League, pe terenul lui Eintracht Frankfurt. Cormoranii s-au impus cu 5-1, în ceea ce a reprezentat cea mai bună prestație a echipei de pe Anfield în acest sezon.

Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea și Manchester United au fost echipele care au învins campioana Angliei în ultimele meciuri. La finalul meciului de la Frankfurt, Arne Slot a dezvăluit ce a fost diferit pentru Liverpool.

Arne Slot, criticat după victoria lui Liverpool din Champions League

Cu Salah intrat abia în minutul 74, Liverpool a reușit să întoarcă spectaculos scorul. Kristensen a deschis scorul în minutul 26, dar golurile lui Ekitike, Van Dijk, Konate, Gakpo și Szoboszlai au adus o victorie extrem de importantă pentru moralul cormoranilor.

Antrenorul olandez a recunoscut că această victorie a venit și datorită stilului de joc al adversarilor:

“A contat stilul de joc al adversarului nostru și am putut face pressing. În ultimele 4-5 meciuri pe care le-am jucat nu am putut să facem pressing pentru că mingea nu a fost jos, a fost în aer”, a declarat Arne Slot, citat de dailymail.co.uk.