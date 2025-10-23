Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Arne Slot, criticat după victoria lui Liverpool din Champions League:  "Acum toată lumea știe cum să îi bată" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Arne Slot, criticat după victoria lui Liverpool din Champions League:  “Acum toată lumea știe cum să îi bată”

Arne Slot, criticat după victoria lui Liverpool din Champions League:  “Acum toată lumea știe cum să îi bată”

Publicat: 23 octombrie 2025, 16:32

Comentarii
Arne Slot, criticat după victoria lui Liverpool din Champions League:  Acum toată lumea știe cum să îi bată

Arne Slot, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Liverpool a încheiat seria de patru înfrângeri la rând cu o victorie entuziasmantă în UEFA Champions League, pe terenul lui Eintracht Frankfurt. Cormoranii s-au impus cu 5-1, în ceea ce a reprezentat cea mai bună prestație a echipei de pe Anfield în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea și Manchester United au fost echipele care au învins campioana Angliei în ultimele meciuri. La finalul meciului de la Frankfurt, Arne Slot a dezvăluit ce a fost diferit pentru Liverpool.

Arne Slot, criticat după victoria lui Liverpool din Champions League

Cu Salah intrat abia în minutul 74, Liverpool a reușit să întoarcă spectaculos scorul. Kristensen a deschis scorul în minutul 26, dar golurile lui Ekitike, Van Dijk, Konate, Gakpo și Szoboszlai au adus o victorie extrem de importantă pentru moralul cormoranilor.

Antrenorul olandez a recunoscut că această victorie a venit și datorită stilului de joc al adversarilor:

“A contat stilul de joc al adversarului nostru și am putut face pressing. În ultimele 4-5 meciuri pe care le-am jucat nu am putut să facem pressing pentru că mingea nu a fost jos, a fost în aer”, a declarat Arne Slot, citat de dailymail.co.uk.

Reclamă
Reclamă

Richard Keys, fost prezentator la Sky Sports, nu l-a menajat pe Arne Slot și nu a putut înțelege de ce olandezul a fost atât de sincer la conferința de presă, fiind de părere că toată lumea știe acum punctele slabe ale cormoranilor.

Pentru Liverpool urmează acum deplasarea din Premier League de pe terenul lui Brentford, după care va primi vizita “coșmarului” Crystal Palace, în Cupa Ligii Angliei. Tot pe Anfield va juca echipa lui Arne Slot și după acest meci, contra lui Aston Villa, pentru ca pe 4 noiembrie, în Champions League, să primească vizita lui Real Madrid.

În urma celor trei înfrângeri la rând din Premier League, Liverpool a coborât pe locul 3, având 15 puncte după 8 etape. În Champions League, echipa lui Arne Slot se află pe locul 10, cu 6 puncte, după primele trei etape.

Un tânăr dezvăluie cât câştigă la spălat de vase în Elveţia: În Spania trebuie să fii pilot pentru banii ăştiaUn tânăr dezvăluie cât câştigă la spălat de vase în Elveţia: În Spania trebuie să fii pilot pentru banii ăştia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
Observator
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
Turcii au făcut anunțul! Orașul în care Gică Hagi ar fi decis să se mute definitiv după plecarea din România. Are ieșire la mare și o populație de peste 400.000 de locuitori
Fanatik.ro
Turcii au făcut anunțul! Orașul în care Gică Hagi ar fi decis să se mute definitiv după plecarea din România. Are ieșire la mare și o populație de peste 400.000 de locuitori
16:24
EXCLUSIVVerdictul lui Marius Niculae despre FCSB şi Universitatea Craiova înainte de meciurile europene
16:21
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
16:19
Ultimatum pentru Denis Alibec! Ce a declarat liderul Peluzei Nord, înaintea meciului cu Bologna
15:36
Sezon încheiat pentru campionul mondial Marc Marquez
15:20
„Cine mi-a mărit salariul?” Zeljko Kopic, adevărul despre noul contract cu Dinamo
14:43
VideoGrand Prix ediția 31: Revenirea spectaculoasă a lui Max Verstappen
Vezi toate știrile
1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 4 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 5 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” 6 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene