Mihai Stoica anunță revenirea jucătorului simpatizat de Gigi Becali: „Și-a ridicat capul din pământ!” - Antena Sport

Mihai Stoica anunță revenirea jucătorului simpatizat de Gigi Becali: „Și-a ridicat capul din pământ!"

Mihai Stoica anunță revenirea jucătorului simpatizat de Gigi Becali: „Și-a ridicat capul din pământ!"

Mihai Stoica anunță revenirea jucătorului simpatizat de Gigi Becali: „Și-a ridicat capul din pământ!”

Daniel Işvanca Publicat: 23 octombrie 2025, 16:40

Mihai Stoica anunță revenirea jucătorului simpatizat de Gigi Becali: Și-a ridicat capul din pământ!”

Octavian Popescu alături de colegii de la FCSB / SPORT PICTURES

FCSB traversează un moment dificil în acest sezon, fiind destul de departe de zona de play-off. Campioana en-titre a atins apogeul rușinii în etapa a 13-a din Liga 1, când a fost învinsă incredibil de nou promovata Metaloglobus.

Mihai Stoica a anunțat însă că unul dintre favoriții lui Gigi Becali este tot mai implicat și va încerca să forțeze pătrunderea în primul 11, după o perioadă de absență.

Revine Octavian Popescu la forma din trecut? Ce anunț a făcut Mihai Stoica

Octavian Popescu era anunțat drept unul dintre marii jucători români din noua generație, având un talent remarcat de mai multe legende ale fotbalului de la noi. Accidentările, dar mai ales viața extrasportivă, l-au scos din primul 11, nefiind în prezent o soluție de bază pentru Elias Charalambous.

Evoluția sa din meciul cu Metaloglobus a fost una apreciată de patronul Gigi Becali, iar Mihai Stoica a dezvăluit că motivația cu care acesta s-a prezentat în ultimul timp la antrenamente l-ar putea ajuta să revină în primul 11.

„La momentul acesta, Tavi este, în antrenamente, în top 3 jucători fără discuții! Arată foarte, foarte bine. Ceva s-a întâmplat cu el, în sensul bun. Parcă și-a ridicat capul din pământ!

Tavi, din motive independente de voința lui, a avut o perioadă proastă. A jucat mult timp accidentat, dar acum este foarte bine”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

  • 22 de ani are Octavian Popescu
  • 1,4 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului
