S-a schimbat schimbarea! Meciul unei adversare a FCSB-ului din Europa League, afectat de o furtună - Antena Sport

Partida din Europa League dintre Feyenoord și Panathinaikos a generat o confuzie imensă în rândul fanilor celor două formații. Meciul a fost reprogramat de două ori, ca urmare a condițiilor meteorologice care afectează vestul Olandei.
UEFA a decis inițial ca meciul Feyenoord – Panathinaikos să aibă loc la ora 19:45 (ora României), însă ulterior a fost reprogramat mai devreme, la 17:30, din cauza unor rafale de vânt foarte puternice care ajung la 120 de kilometri la oră. Forul de la Nyon s-a “sucit” însă din nou, iar acum partida urmează să aibă loc de la 22:00.
Două reprogramări la Feyenoord – Panathinaikos
Autoritățile locale, alături de UEFA, de serviciile de siguranță și de cele două formații au fost cei care au decis ca meciul să fie reprogramat. În Olanda, a fost emis un cod portocaliu ca urmare a ceea ce specialiștii au numit furtuna Benjamin.
Duelul de pe De Kuip ar fi trebuit să se dispute la ora 19:45, în primul slot rezervat meciurilor din cupele europene. Ulterior, meciul a fost reprogramat la 17:30, însă o decizie care cu siguranță i-a înfuriat pe fani a fost a doua reprogramare, pentru ora 22:00, potrivit telegraaf.nl.
Feyenoord a luat și o măsură pentru a preveni furia fanilor, respectiv restituirea banilor pentru suporterii care nu mai pot ajunge din cauza schimbărilor de program. Primăria de la Rotterdam, orașul din care este Feyenoord, a transmis că suporterii vor trebui să decidă individual dacă aleg să vină pe De Kuip.
Formația olandeză este una dintre viitoarele adversare ale FCSB-ului din Europa League. Cele două vor da piept pe 11 decembrie, de la ora 22:00, în România.
- Fanii Bolognei, mesaj categoric la meciul cu FCSB! Bannerul afișat de italieni pe Arena Națională
- FCSB – Bologna 0-1. Duel încins pentru campioană în Europa League! Început de coșmar pe Arena Națională
- AEK – Aberdeen 0-0 şi Şahtior – Legia 0-0. Ionuţ Radu şi Răzvan Lucescu au meciuri în Europa League
- Denis Alibec, rezervă în FCSB – Bologna! Era anunţat titular, dar a fost taxat pentru că a înjurat fanii
- Incredibil! Cum l-a remarcat un suporter al Bolognei pe Denis Alibec înainte de meciul cu FCSB