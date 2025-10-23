S-a schimbat schimbarea! Meciul unei adversare a FCSB-ului din Europa League, afectat de o furtună - Antena Sport

Partida din Europa League dintre Feyenoord și Panathinaikos a generat o confuzie imensă în rândul fanilor celor două formații. Meciul a fost reprogramat de două ori, ca urmare a condițiilor meteorologice care afectează vestul Olandei.

UEFA a decis inițial ca meciul Feyenoord – Panathinaikos să aibă loc la ora 19:45 (ora României), însă ulterior a fost reprogramat mai devreme, la 17:30, din cauza unor rafale de vânt foarte puternice care ajung la 120 de kilometri la oră. Forul de la Nyon s-a “sucit” însă din nou, iar acum partida urmează să aibă loc de la 22:00.

Două reprogramări la Feyenoord – Panathinaikos

Autoritățile locale, alături de UEFA, de serviciile de siguranță și de cele două formații au fost cei care au decis ca meciul să fie reprogramat. În Olanda, a fost emis un cod portocaliu ca urmare a ceea ce specialiștii au numit furtuna Benjamin.

Duelul de pe De Kuip ar fi trebuit să se dispute la ora 19:45, în primul slot rezervat meciurilor din cupele europene. Ulterior, meciul a fost reprogramat la 17:30, însă o decizie care cu siguranță i-a înfuriat pe fani a fost a doua reprogramare, pentru ora 22:00, potrivit telegraaf.nl.

Feyenoord a luat și o măsură pentru a preveni furia fanilor, respectiv restituirea banilor pentru suporterii care nu mai pot ajunge din cauza schimbărilor de program. Primăria de la Rotterdam, orașul din care este Feyenoord, a transmis că suporterii vor trebui să decidă individual dacă aleg să vină pe De Kuip.