„Cine mi-a mărit salariul?" Zeljko Kopic, adevărul despre noul contract cu Dinamo - Antena Sport

Dinamo întâlneşte pe FC Argeş, vineri, de la ora 20:30. În cadrul unei conferinţe de presă, Zeljko Kopic a vorbit despre meci, dar… s-a trezit şi cu o întrebare directă legată de banii pe care îi încasează în Ştefan cel Mare. Mai exact, de curând au apărut informații potrivit cărora conducerea clubului i-ar fi mărit salariul. Surprins, antrenorul celor de la FC Dinamo a negat.

„Cine mi-a mărit salariul? Nu știu nimic despre asta. Am contractul pe care l-am semnat în Antalya, acesta este contractul pe care îl am”, a declarat surprins Kopic.

Recent a apărut în presă informaţia că salariul antrenorului croat ar urma să crească în această toamnă, după ce și-ar fi prelungit contractul cu Dinamo până în vara anului 2028.

Zeljko Kopic crede că echipa este recuperată după meci cu Rapid

Legat de meciul cu FC Argeş, Zeljko Kopic crede că echipa şi-a revenit după şocul cu Rapid. „Atmosfera e bună, jucătorii sunt optimiști. Am analizat meciul cu Rapid, am văzut multe lucruri bune. Am ratat niște șanse, de asemenea am văzut niște faze unde trebuia să fim mai buni. Am încercat să ne recuperăm fizic, mental, înainte de meciul cu FC Argeș, echipă care se descurcă foarte bine în acest sezon. Totul a fost despre pregătirea acestui meci. Puterea celor de la FC Argeș este, la fel ca și a celor de la Rapid, să aibă tranziții de viteză. Și-au ales foarte bine jucătorii care să se potrivească acestui stil. Dacă ne luăm după statistici, normal, putem să spunem că trebuia să avem mai multe puncte. Avem multe ocazii și trebuie să marcăm mai mult. Eu nu vorbesc despre titlu acum, în primul rând e important să fim în top 6 și după vedem. Ăsta e primul obiectiv, să intrăm în play-off și după să facem tot ce putem să fim cât mai sus.”, a declarat Zeljko Kopic la 48TV.