Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Cine mi-a mărit salariul?" Zeljko Kopic, adevărul despre noul contract cu Dinamo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „Cine mi-a mărit salariul?” Zeljko Kopic, adevărul despre noul contract cu Dinamo

„Cine mi-a mărit salariul?” Zeljko Kopic, adevărul despre noul contract cu Dinamo

Radu Constantin Publicat: 23 octombrie 2025, 15:20

Comentarii
Cine mi-a mărit salariul? Zeljko Kopic, adevărul despre noul contract cu Dinamo

Zeljko Kopic / SPORT PICTURES

Dinamo întâlneşte pe FC Argeş, vineri, de la ora 20:30. În cadrul unei conferinţe de presă, Zeljko Kopic a vorbit despre meci, dar… s-a trezit şi cu o întrebare directă legată de banii pe care îi încasează în Ştefan cel Mare. Mai exact, de curând au apărut informații potrivit cărora conducerea clubului i-ar fi mărit salariul. Surprins, antrenorul celor de la FC Dinamo a negat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Cine mi-a mărit salariul? Nu știu nimic despre asta. Am contractul pe care l-am semnat în Antalya, acesta este contractul pe care îl am”, a declarat surprins Kopic.

Recent a apărut în presă informaţia că salariul antrenorului croat ar urma să crească în această toamnă, după ce și-ar fi prelungit contractul cu Dinamo până în vara anului 2028.

Zeljko Kopic crede că echipa este recuperată după meci cu Rapid

Legat de meciul cu FC Argeş, Zeljko Kopic crede că echipa şi-a revenit după şocul cu Rapid. „Atmosfera e bună, jucătorii sunt optimiști. Am analizat meciul cu Rapid, am văzut multe lucruri bune. Am ratat niște șanse, de asemenea am văzut niște faze unde trebuia să fim mai buni. Am încercat să ne recuperăm fizic, mental, înainte de meciul cu FC Argeș, echipă care se descurcă foarte bine în acest sezon. Totul a fost despre pregătirea acestui meci. Puterea celor de la FC Argeș este, la fel ca și a celor de la Rapid, să aibă tranziții de viteză. Și-au ales foarte bine jucătorii care să se potrivească acestui stil. Dacă ne luăm după statistici, normal, putem să spunem că trebuia să avem mai multe puncte. Avem multe ocazii și trebuie să marcăm mai mult. Eu nu vorbesc despre titlu acum, în primul rând e important să fim în top 6 și după vedem. Ăsta e primul obiectiv, să intrăm în play-off și după să facem tot ce putem să fim cât mai sus.”, a declarat Zeljko Kopic la 48TV.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
Observator
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”
16:21
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
16:19
Ultimatum pentru Denis Alibec! Ce a declarat liderul Peluzei Nord, înaintea meciului cu Bologna
15:36
Sezon încheiat pentru campionul mondial Marc Marquez
14:43
VideoGrand Prix ediția 31: Revenirea spectaculoasă a lui Max Verstappen
14:38
Cristiano Bergodi, prezentat oficial: “Nu am frică de a face o treabă bună”
14:18
Ce scrie presa din Italia despre revenirea lui Cristiano Bergodi în România: “O nouă aventură”
Vezi toate știrile
1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 4 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 5 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” 6 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene