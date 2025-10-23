Cristiano Bergodi, prezentat oficial: "Nu am frică de a face o treabă bună" - Antena Sport

Cristiano Bergodi este noul antrenor al lui U Cluj, anunţul oficial fiind făcut joi de “Şepcile Roşii”. Tehnicianul de 61 de ani a semnat un contract valabil până în 2027 şi i-a luat locul lui Ovidiu Sabău. El a fost prezentat şi în cadrul unei coferinţe de presă. Bergodi a anunţat că pentru el obiectul este Cupa României, iar echipa să practice un joc cât mai bun.

“Consider că echipa este una bună, una de tradiţie. Mă bucur că am revenit la Cluj. Este o echipă bună, cu un lot bun, care are calitate. Se pot regla lucrurile în fotbal. Nu am frică de a face o treabă bună. Anul trecut a făcut o performanţă extraordinară, nu ştiu precis ce s-a întâmplat. Am nevoie numai de timp pentru a pregăti echipa. Consider că am ochi, trebuie un pic de răbdare. Sunt sigur că o să facem treabă bună. Nu sunt magician să spun care sunt problemele. Eu am încredere în ceea ce am făcut. Sunt bucuros că am revenit în România. Sunt aici pentru a redresa echipa, cu ajutorul jucătorilor. Am venit să ajut cu experienţa mea jucătorii”, a declarat Bergodi.

El a vorbit şi despre situaţia de la echipă după plecarea lui Ovidiu Sabău şi are un mesaj tăios pentru fotbalişti.

“Jos pălăria pentru Sabău. Cine mă urmează, bine, cine nu, să stea afară! Vreau performanţă, să fac ceva deosebit aici la Cluj. Obiectivul nostru e să jucăm bine. Eu am în inima mea, în suflet, de a ajunge cât mai sus. Eu îmi doresc Cupa României şi competiţii europene”, a declarat tehnicianul.