Neluțu Varga îi face praf pe oficialii de la Dinamo, după oferta pentru Matei Ilie: „Nu au bani să cumpere” - Antena Sport

Neluțu Varga îi face praf pe oficialii de la Dinamo, după oferta pentru Matei Ilie: „Nu au bani să cumpere”

Daniel Işvanca Publicat: 3 ianuarie 2026, 17:55

Matei Ilie într-un meci cu Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Dinamo București și-a reactivat interesul pentru Matei Ilie, după ce în vară a înaintat o ofertă pentru fundașul celor de la CFR Cluj. Neluțu Varga s-a simțit jignit de suma oferită de „câini”, iar acum a lansat un nou atac la adresa acestora.

Concret, patronul celor de la CFR Cluj a confirmat că există interes din străinătate pentru stoperul din Gruia și a transmis că formația din Ștefan cel Mare nu își permite un asemenea jucător.

Matei Ilie, ofertă din Cipru

CFR Cluj i-a vândut deja pe Lindon Emerllahu și Louis Munteanu în această iarnă, însă conducerea ia în calcul să cedeze și alți jucători, pentru a reduce problemele financiare care ar putea aduce depunctări sau chiar excluderea din cupele europene.

Ardelenii au inclusiv o ofertă din Cipru pentru Matei Ilie, conform gsp.ro. Neluțu Varga a vorbit despre interesul pentru fundașul central și a avut un discurs dur la adresa oficialilor de la Dinamo, care și-au reactivat interesul pentru stoper.

„În vară mi-au oferit bani de țigări, nu au bani să cumpere! Acum nu m-au căutat… am oferte de afară pentru el. 1,5-2 milioane de euro este prețul, să fie clar!”, a declarat finanțatorul din Gruia, potrivit sursei citate.

În vara anului 2025, Dinamo a înaintat o ofertă de 450.000 de euro pentru fundașul român. Oferta nu a fost una deloc pe placul șefilor de la CFR Cluj.

