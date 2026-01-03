Neluțu Varga îi face praf pe oficialii de la Dinamo, după oferta pentru Matei Ilie: „Nu au bani să cumpere” - Antena Sport

Dinamo București și-a reactivat interesul pentru Matei Ilie, după ce în vară a înaintat o ofertă pentru fundașul celor de la CFR Cluj. Neluțu Varga s-a simțit jignit de suma oferită de „câini”, iar acum a lansat un nou atac la adresa acestora.
Concret, patronul celor de la CFR Cluj a confirmat că există interes din străinătate pentru stoperul din Gruia și a transmis că formația din Ștefan cel Mare nu își permite un asemenea jucător.
Matei Ilie, ofertă din Cipru
CFR Cluj i-a vândut deja pe Lindon Emerllahu și Louis Munteanu în această iarnă, însă conducerea ia în calcul să cedeze și alți jucători, pentru a reduce problemele financiare care ar putea aduce depunctări sau chiar excluderea din cupele europene.
Ardelenii au inclusiv o ofertă din Cipru pentru Matei Ilie, conform gsp.ro. Neluțu Varga a vorbit despre interesul pentru fundașul central și a avut un discurs dur la adresa oficialilor de la Dinamo, care și-au reactivat interesul pentru stoper.
„În vară mi-au oferit bani de țigări, nu au bani să cumpere! Acum nu m-au căutat… am oferte de afară pentru el. 1,5-2 milioane de euro este prețul, să fie clar!”, a declarat finanțatorul din Gruia, potrivit sursei citate.
În vara anului 2025, Dinamo a înaintat o ofertă de 450.000 de euro pentru fundașul român. Oferta nu a fost una deloc pe placul șefilor de la CFR Cluj.
