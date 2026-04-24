Mehmet Topal, “dărâmat”, după meciul cu FCSB: “Nu mă aşteptam la aşa prestaţie”! Mesaj clar pentru jucători

Bogdan Stănescu Publicat: 24 aprilie 2026, 23:20

Mehmet Topal / Profimedia Images

Antrenorul Petrolului, Mehmet Topal (40 de ani), s-a arătat foarte dezamăgit de prestaţia echipei sale în prima repriză a meciului cu FCSB.

Campioana a intrat la pauză cu 2-0, putea chiar conduce cu 3-0, dar reuşita lui Dawa a fost anulată pentru un offside mic, la VAR. Topal a recunoscut că nu se aştepta ca Petrolul să evolueze atât de slab în prima repriză.

Mehmet Topal: “Înfrângerea asta a fost și pentru noi o surpriză”

“Nu mă așteptam la o așa prestație. Să fiu sincer, credeam că, după două săptămâni de antrenamente, o să ne bucurăm de acest meci. Primele 45 de minute au fost o dezamăgire pentru mine. În a doua repriză s-au așezat lucrurile, am văzut cum putem să devenim mai periculoși. Încercăm să rămânem în ligă, trebuie să câștigăm la fiecare meci.

Suntem obligați să luăm puncte și la aceste meciuri, înfrângerea asta a fost și pentru noi o surpriză, dar nu e sfârșitul lumii. Continuăm de unde am rămas, trebuie să fim uniți în situații de genul ăsta, suferim 2-3 zile, dar apoi ne întoarcem înapoi la treabă.

Nici eu nu mi-am dat seama, că nu mă așteptam, e responsabilitatea mea, înfrângerile și le asumă antrenorul, undeva am greșit, nu am avut încredere în prima repriză. Echipa adversă are jucători de calitate, știam asta înainte de meci, au luptat mai mult decât noi, au meritat victoria, noi trebuie să ne concentrăm pe treaba noastră.

 Începe o nouă săptămână și trebuie să dăm înainte. În prima repriză am scăzut în joc”, a declarat Mehmet Topal pentru digisport.ro.

FCSB – Petrolul 3-1

Echipa bucureşteană FCSB a învins, vineri seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia ploieşteană Petrolul, în etapa a şasea din play-out-ul Ligii 1.

La primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi, roş-albaştrii au primit penalty în minutul 14, după ce Roche a comis un henţ în propriul careu, respingând cu mâna la şutul lui Creţu. Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Florin Tănase, în minutul 16, şi FCSB conducea la limită. În minutul 28, Octavian Popescu l-a deposedat pe Papp în preajma careului, a pătruns şi a şutat din unghi, la colţul lung, majorând diferenţa de pe tabelă. După alte două minute a marcat Dawa, cu o lovitură de cap, dar reuşita lui a fost anulată pentru o poziţie de ofsaid.

Gazdele au marcat, totuşi, al treilea gol, în minutul 55, când Florin Tănase a pasat pentru Miculescu, iar acesta i-a trimis lui Olaru, care a înscris. Miculescu a fost aproape de gol, în minutul 64, când Bălbărău a respins in extremis. În cele din urmă, ploieştenii au înscris, în minutul 90, prin Aimbetov şi FCSB – Petrolul s-a terminat 3-1.

Bucureştenii sunt lideri în play-out, cu 36 de puncte, urmaţi de UTA (31 de puncte) şi FC Botoşani (30 de puncte), ambele însă cu un meci mai puţin. Petrolul e pe loc de baraj, al şaptelea, cu 23 de puncte.

