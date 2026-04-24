Mehmet Topal, “dărâmat”, după meciul cu FCSB: “Nu mă aşteptam la aşa prestaţie”! Mesaj clar pentru jucători

Antrenorul Petrolului, Mehmet Topal (40 de ani), s-a arătat foarte dezamăgit de prestaţia echipei sale în prima repriză a meciului cu FCSB.

Campioana a intrat la pauză cu 2-0, putea chiar conduce cu 3-0, dar reuşita lui Dawa a fost anulată pentru un offside mic, la VAR. Topal a recunoscut că nu se aştepta ca Petrolul să evolueze atât de slab în prima repriză.

Mehmet Topal: “Înfrângerea asta a fost și pentru noi o surpriză”

“Nu mă așteptam la o așa prestație. Să fiu sincer, credeam că, după două săptămâni de antrenamente, o să ne bucurăm de acest meci. Primele 45 de minute au fost o dezamăgire pentru mine. În a doua repriză s-au așezat lucrurile, am văzut cum putem să devenim mai periculoși. Încercăm să rămânem în ligă, trebuie să câștigăm la fiecare meci.

Suntem obligați să luăm puncte și la aceste meciuri, înfrângerea asta a fost și pentru noi o surpriză, dar nu e sfârșitul lumii. Continuăm de unde am rămas, trebuie să fim uniți în situații de genul ăsta, suferim 2-3 zile, dar apoi ne întoarcem înapoi la treabă.

Nici eu nu mi-am dat seama, că nu mă așteptam, e responsabilitatea mea, înfrângerile și le asumă antrenorul, undeva am greșit, nu am avut încredere în prima repriză. Echipa adversă are jucători de calitate, știam asta înainte de meci, au luptat mai mult decât noi, au meritat victoria, noi trebuie să ne concentrăm pe treaba noastră.