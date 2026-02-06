Meme Stoica şi-a pierdut cumpătul: "Este o porcărie, o mare mizerie!" Ce l-a înfuriat - Antena Sport

Moment tensionat, în direct, cu Mihai Stoica. Preşedintele CA al campioanei FCSB a ridicat vocea atunci când s-a adus în discuţie subiectul Darius Olaru. Ce l-a înfuriat?
Despre Olaru s-a spus în spaţiul public de mai mulţi oameni de fotbal că simulează, lucru care l-a făcut pe Meme Stoica să reacţioneze ferm.
”Nu sunt de acord cu ce se spune despre Olaru. Lui Olaru i se sparge gura, este faultat de toată lumea”, a spus Meme, care apoi a început să ţipe.
„Olaru nu simulează niciodată! Olaru nu simulează! Este o porcărie pe care au lansat-o unii. Olaru nu simulează.
Când exagerează să i se dea galben. Aici nu exagerează nimic. Aici e tras jos de Bordeianu şi nu se dă nimic. Nu se poate aşa ceva. Niciodată în cariera lui n-a simulat. Şi acum se face un caz. Să vină Vassaras să-mi spună că nu e penalty. Vreau să ştiu de ce îşi bat joc arbitrii de noi. E mult prea mult”, a răbufnit oficialul campioanei, potrivit Prima Sport.
