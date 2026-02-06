Cu ce jucător se pregăteşte FCSB să semneze. Meme Stoica îi pune contractul pe masă: "Cred că mai poate" - Antena Sport

FCSB se pregăteşte să-i propună prelungirea contractului lui Valentin Creţu (37 de ani). El a făcut un meci mare cu Botoşani, unde a avut chiar o ocazie mare, când a lovit transversala.

Impresionat de nivelul fizic al lui Creţu, în ciuda vârstei, Mihai Stoica a dezvăluit că deja a purtat o discuţie cu Gigi Becali pentru a prelungi contractul jucătorului.

”Era şi Florin Tănase lângă mine. ‘Oare eu câte am?’ Şi mi-a trimis Liviu Manolache statistica. Meciurile noastre, ale Stelei şi apoi ale continuatoarei. Că nu poţi să opreşti o competiţie din moment ce UEFA a păstrat coeficientul. E Lăcătuş cu 72, Bănel cu 64, Ghionea cu 55 şi Tănase cu 53. Tănase, dacă nu pleca doi ani, era lider autoritar.

Asta înseamnă că noi vom juca în cupele europene la anul şi că el îşi va prelungi contractul la anul. Eu unul m-aş bucura. Vorbeam cu Gigi şi zice ‘Mai poate? Are 37 de ani!’ ‘Are 37 de ani, dar dacă îl lăsăm la săptămână cred că mai poate. Dacă îl băgăm la trei zile, nu ştiu”, a spus oficialul campioanei, la Fanatik.

Valetin Creţu a fost remarcat şi de Ilie Dumitrescu, pentru evoluţia cu Botoşani.