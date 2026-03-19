Mesajul lui Gică Craioveanu pentru Rădoi, după ce antrenorul s-a întors la FCSB, deşi spunea că nu o va face

Bogdan Stănescu Publicat: 19 martie 2026, 23:36

Mirel Rădoi, la primul meci de la revenirea la FCSB, cel cu Metaloglobus / Sport Pictures

Gică Craioveanu (58 de ani) i-a transmis un mesaj antrenorului FCSB-ului, Mirel Rădoi (44 de ani), după întoarcerea antrenorului la echipa lui Gigi Becali (67 de ani). Mirel Rădoi a început sezonul pe banca Universităţii Craiova, şi-a dat demisia de la echipa patronată de Mihai Rotaru, iar după finalul sezonului regular a preluat-o pe FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După prima aventură eşuată pe banca echipei lui Gigi Becali, Mirel Rădoi susţinea că nu va reveni ca antrenor la formaţia patronată de naşul său.

Gică Craioveanu, mesaj pentru Mirel Rădoi, după ce antrenorul s-a întors la FCSB: “Îi doresc mult succes”

“El a declarat că la FCSB nu se va mai întoarce, uite, s-a întors. Eu îi doresc tot succesul și tot binele din lume, eu cred că a făcut o treabă a naibii de bună la Craiova. Craiova încă are foarte multe trasee de joc din perioada lui.

Îmi pare rău pentru el că nu poate să se lupte cu noi la campionat, era o luptă mai frumoasă. Îmi era drag să-l bat și la Craiova și la București, dar, în fine, nu pot să spun decât că-i doresc mult succes”, a declarat Gică Craioveanu în exclusivitate pentru AntenaSport.

“Nu m-aș mai întoarce la FCSB pentru că s-a întâmplat o dată cu nașul lui, cu Gică Hagi, și o dată cu finul lui, cu mine. Atunci, dacă s-a întâmplat de două ori, nu mă aștept la altceva a treia oară. E clar că nu se va schimba niciodată. Atunci de ce să ne mai certăm încă o dată, după ce ne-a trebuit nu știu cât timp să ne împăcăm?”, spunea, în 2023, Mirel Rădoi.

Reclamă
Reclamă

Mirel Rădoi a avut un debut ratat în acest al doilea mandat pe banca FCSB-ului. Roş-albaştrii au făcut doar 0-0, pe teren propriu, cu “lanterna” clasamentului, Metaloglobus. Rădoi a mai avut o remiză albă, în acest sezon, cu Metaloglobus, în sezonul regular, în timp ce era antrenorul Craiovei.

După ce a obţinut prima victorie din play-off, 1-0, în deplasare cu Dinamo, Craiova a revenit pe primul loc în Liga 1. Oltenii au 33 de puncte, cu două peste Rapid, care ocupă locul 2 în play-off şi cu 3 peste U Cluj, care completează podiumul.

Reclamă
Reclamă
