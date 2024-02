Mesajul lui Ştefan Baiaram pentru Andrei Ivan, după ce atacantul a ratat un penalty cu Petrolul! Ce i-a transmis autorul "dublei" - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Ivan a ratat un penalty în minutul 83 al meciului. Ivan ar fi putut să le facă finalul uşor oltenilor, dar nu a reuşit să marcheze de la punctul cu var.

Mesajul lui Ştefan Baiaram pentru Andrei Ivan, după ce atacantul a ratat un penalty cu Petrolul!

„Nu ştiu ce s-a întâmplat. Ne pare rău că am luat un gol atât de uşor, dar ne bucurăm că am marcat iar şi am luat cele 3 puncte.