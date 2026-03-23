Mesajul pe care i l-a dat Dan Petrescu lui Daniel Pancu: “E valabil”

Daniel Pancu (48 de ani) a spus că nu a mai făcut schimb de mesaje în ultima vreme cu Dan Petrescu (58 de ani), dar a subliniat că unul dintre mesajele pe care fostul tehnician al CFR-ului i l-a trimis actualului antrenor al ardelenilor reflectă perfect ce se întâmplă acum cu “Pancone”.

Daniel Pancu a pierdut primul meci din play-off, contra marii rivale a lui CFR, U Cluj, cu 2-1, dar a reuşit să o învingă pe Rapid, cu 1-0, şi se menţine în lupta pentru titlu.

Daniel Pancu a dezvăluit mesajul sugestiv pe care l-a primit de la Dan Petrescu

“De vreo lună, o lună și jumătate nu am mai schimbat niciun mesaj cu el, dar știu că s-a operat din nou.

Ți-am arătat un mesaj de la el: «La CFR, poți să ai 150 de victorii la rând. Când ai pierdut primul meci, ești cel mai prost». E valabil”, a spus Daniel Pancu pentru digisport.ro.

Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu, a transmis ferm că noul obiectiv al echipei sale este câştigarea titlului, după ce formaţia din Gruia s-a calificat în play-off. În acest moment, CFR e pe locul 4 în play-off, cu 30 de puncte. Lider e U Cluj, cu 33 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova. Pe locul 3 e Rapid, cu 31 de puncte.