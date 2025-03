Mesajul războinic transmis de Alex Mitriţă la o zi după ce Universitatea Craiova a fost învinsă de FCSB! - Antena Sport

Alex Mitriţă a transmis un mesaj de luptă, pe contul lui de Instagram, la o zi distanţă după ce Universitatea Craiova a fost învinsă în derby-ul cu FCSB.

Roş-albaştrii s-au impus la limită, cu un gol marcat de Adrian Şut, în minutul 30. Mijlocaşul FCSB-ului a avut o execuţie superbă, cu care a decis înfruntarea cu una dintre adversarele roş-albaştrilor în lupta pentru titlu.

Mesajul de luptă al lui Alex Mitriţă după FCSB – Universitatea Craiova 1-0

„Ne vedem în play-off”, a transmis Alex Mitriţă pe InstaStory, la o zi distanţă după înfrângerea cu FCSB.

Universitatea Craiova intră în play-off de pe locul 3, cu 26 de puncte, după înjumătăţire. Echipa antrenată de Mirel Rădoi are cu 2 puncte mai puţin decât liderul FCSB şi cu un punct mai puţin decât ocupanta locului 2, CFR Cluj. 26 de puncte are şi echipa aflată pe locul 4, U Cluj. După victoria din meciul cu UTA, cu 2-0, Dinamo a ajuns şi ea la 26 de puncte, dar alb-roşiii au beneficiat de rotunjirea în plus. Astfel, Dinamo pleacă cu un dezavantaj faţă de Universitatea Craiova şi U Cluj. La egalitate de puncte, se va afla sub aceste echipe în clasament.

Universitatea Craiova îşi propune să câştige campionatul în acest sezon. Oltenii luptă pe două fronturi, ei fiind calificaţi şi în sferturile Cupei României, acolo unde o vor întâlni pe CFR Cluj.