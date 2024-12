"Mi-ar plăcea!" Nicolae Stanciu, anunțul momentului despre revenirea la FCSB! Căpitanul naționalei a dat toate cărțile pe față - Antena Sport

Căpitanul echipei naționale, Nicolae Stanciu, a făcut anunțul momentului despre revenirea la FCSB, echipă care l-a „lansat” în fotbalul mare. Mijlocașul nu s-a ferit de cuvinte, atunci când a vorbit despre întoarcerea în Liga 1.

Nicolae Stanciu a părăsit-o pe FCSB în vara lui 2016. La momentul respectiv, Anderlecht a plătit 9,7 milioane de euro pentru serviciile românului. De atunci, mijlocașul a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns și Damac, echipă la care activează în prezent.

Nicolae Stanciu a anunțat că și-ar dori să se întoarcă la FCSB

Într-un interviu acordat Federației Române de Fotbal, Nicolae Stanciu a dezăluit că și-ar dori să se întoarcă la FCSB. Totuși, căpitanul echipei naționale nu a menționat și momentul în care se va întoarce în fotbalul românesc.

„(N.r. Te vom mai vedea în fotbalul românesc) Tot ce e posibil, de aici am plecat, probabil că mă voi întoarce cândva, îmi doresc asta. De aici am început fotbalul, de aici am plecat în străinătate, de la Steaua (n.r. FCSB) am debutat la naţională.

Mi-ar plăcea ca într-o bună zi, nu ştiu dacă în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, să mă întorc în România”, a spus Nicolae Stanciu, într-un interviu pentru FRF.