Mihai Rotaru, intervenţie fermă la miezul nopţii: "Trebuie să faci asta pentru a te bate la titlu!" Anunţ despre Gâlcă - Antena Sport

Mihai Rotaru a avut o intervenţie fermă la miezul nopţii, după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Finanţatorul Universităţii Craiova e de părere că echipa sa trebuie să intre pe una din primele 3 poziţii pentru a se lupta cu şanse reale la titlu.

De asemenea, Mihai Rotaru a spus că este mulţumit de Costel Gâlcă şi că nu poate fi judecat doar pe baza rezultatelor din ultima vreme. Universitatea Craiova a ajuns la 4 meciuri consecutive fără victorie.

Mihai Rotaru, intervenţie fermă la miezul nopţii

„Problema nu e că am făcut egal la Cluj. Problema e că am pierdut la Iaşi, am pierdut cu Dinamo, nu am câştigat cu Rapid. Vom vedea cine va fi pe primele 3 poziţii la sezonul regular pentru a te putea bate cu şanse reale la campionat. Vom vedea cu ce diferenţă de puncte se va intra între primul loc şi locul 6. Sper să ne oprim la cele 4 meciuri fără victorie. Două meciuri le-am pierdut pe terenuri proaste, atât la Iaşi, cât şi pe Arcul de Triumf cu Dinamo.

Gâlcă face o treabă bună, avea o medie bună până la aceste 4 etape. La Cluj este un rezultat bun, care nici nu te fericeşte şi nici nu te întristează. Nu puteam acum după 3 meciuri să spunem că nu mai suntem mulţumiţi. Acum haideţi să vedem plusurile. Screciu a jucat 82 de minute, pentru noi este un mare plus. Ivan, după mult timp, a intrat bine în meci. Meciul următor îl vom avea şi pe Cicâldău. El este apt de joc. Amzor va juca după echipa naţională. Dac[ batem cu 5-0 sau dacă Slobozia va câştiga campionatul”, a spus Mihai Rotaru la digisport.ro.

Costel Gâlcă, discurs dur după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1

Costel Gâlcă a avut un discurs dur după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Antrenorul Universităţii Craiova a fost extrem de dezamăgit de evoluţia echipei sale din prima repriză. Gâlcă a spus că jucătorilor săi le-a fost frică în prima repriză şi nu au arătat personalitate în joc. Pe de altă parte, Gâlcă a ţinut să îi laude pe cei de la Universitatea Cluj.