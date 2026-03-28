Mihai Stoica a anunţat ce jucători se pregătesc să plece de la FCSB: “Ar trebui să ne gândim să îi lăsăm”

Alex Masgras Publicat: 28 martie 2026, 21:50

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre strategia celor de la FCSB din sezonul viitor. Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor a dezvăluit că vor exista plecări, în cazul în care regula U21 va fi îndeplinită cu un portar, aşa cum se îtnâmplă acum cu Matei Popa.

Este vorba despre jucători precum Stoian sau Toma, care au prins minute puţine în ultima perioadă la FCSB. Din acest motiv, FCSB vrea să le dea şansa celor doi să prindă mai multe minute prin împrumuturi.

Mihai Stoica, anunţ despre Stoian şi Toma: "Ar trebui să ne gândim să îi lăsăm să meargă împrumut"

“Dacă vom rămâne să jucăm cu portar sub vârstă, ar trebui să ne gândim să lăsăm să meargă împrumut jucătorii tineri care trebuie să joace.

Stoian, Toma, da. Și lui Mirel îi place foarte mult Stoian. E un jucător care, eu cred, e atacant (n.r. – postul său de bază)

Jucător sub vârstă va fi portar la noi, e un lucru cert. Vom alege între Alexandru Maxim și Matei Popa titularul din sezonul viitor. Noi nu avem nevoie de jucători sub vârstă pe poziția de atacant. Noi vrem să aducem seniori pe poziția aia”, a declarat Mihai Stoica, la fanatik.ro.

FCSB o va înfrunta pe Botoșani, în runda a treia de play-out. Partida se va disputa vineri, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro.

Citește și:
Filmul tragediei din Spania. Ionuţ şi Mădălina se căsătoriseră de câteva luni și visau la o viață mai bună
Observator
Filmul tragediei din Spania. Ionuţ şi Mădălina se căsătoriseră de câteva luni și visau la o viață mai bună
Investiția pe care Ion Țiriac o pregătește peste hotare. Miliardarul român este gata să dea lovitura
Fanatik.ro
Investiția pe care Ion Țiriac o pregătește peste hotare. Miliardarul român este gata să dea lovitura
22:28

“S-a scris istorie”. Reacția EHF, după ce Gloria Bistrița s-a calificat fabulos în sferturile Champions League
22:22

Florin Prunea, acuzaţii grave la adresa lui Mihai Stoichiţă: “Are salariu de la alt club”. Cere o schimbare majoră în FRF
21:56

Florin Prunea a răbufnit în direct: “Ce să căutăm noi la Campionatul Mondial?”. Marea sa nemulțimire
21:01

VideoJurnal Antena Sport | Încă un pole pentru Kimi
20:59

VideoJurnal Antena Sport | București, capitala tenisului
20:53

OFICIAL | Al-Okhdood a anunțat despărțirea de Marius Șumudică. Mesajul clubului + cine e înlocuitorul său
Vezi toate știrile
1 UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial 2 Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi” 3 FotoMilionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o 4 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 5 Scenariu-şoc! Gică Hagi ar putea refuza naţionala României: “Dacă se întâmplă asta, nu mai vine” 6 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune