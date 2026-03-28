Mihai Stoica a anunţat ce jucători se pregătesc să plece de la FCSB: “Ar trebui să ne gândim să îi lăsăm”

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre strategia celor de la FCSB din sezonul viitor. Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor a dezvăluit că vor exista plecări, în cazul în care regula U21 va fi îndeplinită cu un portar, aşa cum se îtnâmplă acum cu Matei Popa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre jucători precum Stoian sau Toma, care au prins minute puţine în ultima perioadă la FCSB. Din acest motiv, FCSB vrea să le dea şansa celor doi să prindă mai multe minute prin împrumuturi.

Mihai Stoica, anunţ despre Stoian şi Toma: “Ar trebui să ne gândim să îi lăsăm să meargă împrumut”

“Dacă vom rămâne să jucăm cu portar sub vârstă, ar trebui să ne gândim să lăsăm să meargă împrumut jucătorii tineri care trebuie să joace.

Stoian, Toma, da. Și lui Mirel îi place foarte mult Stoian. E un jucător care, eu cred, e atacant (n.r. – postul său de bază)

Jucător sub vârstă va fi portar la noi, e un lucru cert. Vom alege între Alexandru Maxim și Matei Popa titularul din sezonul viitor. Noi nu avem nevoie de jucători sub vârstă pe poziția de atacant. Noi vrem să aducem seniori pe poziția aia”, a declarat Mihai Stoica, la fanatik.ro.