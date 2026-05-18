Jaqueline Cristian s-a calificat, luni, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Strasbourg (Franţa), dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro, după ce a învins-o pe americanca McCartney Kessler cu 6-1, 6-1.
Jaqueline Cristian (27 ani, 33 WTA) a avut nevoie de o oră şi 15 minute pentru a obţine victoria în faţa unei adversare venite din calificări.
Jaqueline Cristian, în optimi la Strasbourg
Românca are acum 3-0 în duelurile directe cu Kessler (26 ani, 47 WTA), pe care a mai învins-o în 2024, în primul tur al calificărilor cu 7-6 (7/4), 6-4, şi anul trecut, în primul tur la Wuhan, cu 6-7 (6/8), 6-0, 6-3.
Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec de 15.690 de euro şi 60 de puncte WTA.
În optimi, Cristian o va înfrunta pe daneza Clara Tauson (23 ani, 21 WTA), a patra favorită. Cele două sunt la egalitate, 3-3, în meciurile directe.
- Irina Begu, victorie în calificările pentru Roland Garros! Românca, la două meciuri de tabloul principal
- “Sorana ar trebui să se retragă sau să mai continue?” Răspunsul tranşant al Simonei Halep!
- Performanţă unică în cariera Soranei Cîrstea, după turneul de la Roma
- Jannik Sinner, campion la Roma! Italianul l-a învins în finală pe Casper Ruud. Tun financiar pentru liderul ATP
- “Te mai retragi?” Răspunsul dat de Sorana Cîrstea. Ce urmează pentru ea, după parcursul de vis de la Roma