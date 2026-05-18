Jaqueline Cristian, în optimi la Strasbourg

Jaqueline Cristian s-a calificat, luni, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Strasbourg (Franţa), dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro, după ce a învins-o pe americanca McCartney Kessler cu 6-1, 6-1.

Jaqueline Cristian (27 ani, 33 WTA) a avut nevoie de o oră şi 15 minute pentru a obţine victoria în faţa unei adversare venite din calificări.

Românca are acum 3-0 în duelurile directe cu Kessler (26 ani, 47 WTA), pe care a mai învins-o în 2024, în primul tur al calificărilor cu 7-6 (7/4), 6-4, şi anul trecut, în primul tur la Wuhan, cu 6-7 (6/8), 6-0, 6-3.

Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec de 15.690 de euro şi 60 de puncte WTA.

În optimi, Cristian o va înfrunta pe daneza Clara Tauson (23 ani, 21 WTA), a patra favorită. Cele două sunt la egalitate, 3-3, în meciurile directe.