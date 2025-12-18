FCSB a anunţat un amical cu o echipă de top în această iarnă: "E ceva colosal ce au făcut acolo" - Antena Sport

FCSB va încheia anul 2025 duminică seară, atunci când are loc derby-ul cu Rapid, din Liga 1. După sărbători, în primele zile din 2026, campioana României va pleca pentru aproximativ două săptămâni în Antalaya, pentru pregătirea de iarnă.

Cum FCSB va reveni în meciurile oficiale pe 16 ianuarie, atunci când este programat meciul cu FC Argeş, din Liga 1, formaţia roş-albastră va disputa un singur meci amical în această pauză competiţională.

FCSB, amical cu Besiktas în cantonamentul din Antalya

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a dezvăluit că singurul meci amical pe care echipa sa îl va disputa va fi împotriva turcilor de la Besiktas, care va avea loc în Antalya. La acest meci ar urma să revină şi David Miculescu, indisponibil în acest moment din cauza unei accidentări.

De asemenea, Mihai Stoica a dezvăluit că şi Qarabag, formaţie care face o figură frumoasă în acest sezon din UEFA Champions League, a contactat-o pe FCSB pentru un meci amical. Azerii ar fi dorit ca această partidă să aibă loc pe 12 ianuarie, dar FCSB a refuzat, deoarece pe 16 ianuarie trebuie să joace cu FC Argeş, în deplasare:

“Miculescu nu va putea juca în meciul cu Rapid. Se pare că la meciul amical cu Beșiktaș va fi. Doar ăsta îl avem. Chiar Qarabag ne-a întrebat azi dacă vrem să facem un meci cu ei, dar ăia ne-ar lua moralul (n.r – râde). Ei voiau pe 12 ianuarie, dar noi pe 16 jucăm la Pitești (n.r. Mioveni).