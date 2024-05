Mihai Stoica a dezvăluit planul lui Gigi Becali pentru grupele Ligii Campionilor şi pentru noul sezon: "Asta urmăreşte să facă" - Antena Sport

„Eu fac parte din staff… Eu am o deprindere, câteodată e bună, uneori nu e bună. Iau CV-ul și mă uit. Asta contează pentru mine, nimic altceva. În 2012, Gigi l-a luat pe bani mulți pe Nikolic. Apoi eram cu el la un restaurant, abia venise. Și era o știre la TV: «MM nu-l vrea pe Nikolic». Îți dai seama ce situație era… Și i-am spus «Băi, citește acolo. E adevărat, dar asta nu înseamnă că nu voi fi lângă tine și nu te voi ajuta. Așa că fă-mă să mă înșel».

Cu Nikolic am făcut performanțe mari. Am bătut Copenhaga, am făcut 2-2 cu Stuttgart, am bătut Ajax. A avut Gigi dreptate. Sper să aibă și acum. Nu știu ce să spun… Eu am mai spus, dar o spun degeaba. Pentru mine, Miculescu e cel mai bun număr 9. Dar e bine că va fi concurență”, a spus Mihai Stoica pentru sursa citată.