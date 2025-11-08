Mihai Stoica a numit cel mai inteligent fotbalist de la FCSB: "Ce să vezi? A început să le dea cu fotbalul în cap" - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui David Miculescu. Fotbalistul campioanei României traversează o formă bună, chiar dacă formaţia roş-albastră a avut probleme în acest început de sezon.

Oficialul FCSB-ului este de părere că David Miculescu a venit cu o replică excelentă pentru toţi contestatarii săi. Adus în urmă cu trei ani de la UTA, pentru 1,7 milioane de euro, Miculescu a fost de mai multe ori criticat pentru faptul că nu se ridică la nivelul aşteptărilor.

Mihai Stoica, despre David Miculescu: “A început să le dea cu fotbalul în cap contestatarilor”

Mihai Stoica este de părere că fostul jucător de la UTA Arad le dă peste cap contestatarilor. Mai mult, el susţine că David Miculescu este unul dintre cei mai inteligenţi fotbalişti cu care a lucrat în fotbal:

“Unii scriau la un moment dat Nimiculescu, alții îi spun Minculescu. Mai nou a fost luat peste picior pentru o poză cu gura deschisă, că se vede inteligența. Miculescu este, poate, cel mai inteligent fotbalist, vorbind strict fotbalistic, la ce face în teren, pe care l-am avut vreodată de când sunt eu în fotbal.

Miculescu face, fără să i se spună, chestii pe care numai fotbaliștii extrem de inteligenți și disciplinați tactic o fac. Ce să vezi? De când s-a iscat polemica asta legată de Miculescu, de care toți întrebau ce caută la FCSB, a început Miculescu să le dea cu fotbalul în cap!”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.