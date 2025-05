Mihai Stoica a reacționat după ce Mircea Lucescu l-a propus pe Darius Olaru în Serie A: "Va reveni mai puternic" - Antena Sport

Mihai Stoica a venit cu o reacție după interviul oferit de Mircea Lucescu în presa din Italia. Selecționerul echipei naționale a transmis că Darius Olaru ar face față fără mari probleme în Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„MM” Stoica a recunoscut că se simte bucuros, după declarația lui Mircea Lucescu. Oficialul campioanei en-titre a amintit că a fost ironizat în momentul în care a spus că Olaru este „cel mai bun jucător cu care a lucrat”.

Cum a reacționat Mihai Stoica după ce Mircea Lucescu l-a propus pe Darius Olaru în Serie A

Darius Olaru nu a jucat în a doua parte a sezonului la FCSB, din cauza accidentării la umăr suferite în meciul amical cu Hamburg. Totuși, Mihai Stoica este de părere că mijlocașul va reveni pe teren „mai puternic”.

„Mă simt foarte bine, pentru că am fost ironizat când am spus că Olaru este cel mai bun jucător cu care am lucrat vreodată.

A doua chestie care mă bucură enorm este convocarea lui Miculescu. Mă bucur, pentru că înseamnă că nu bat câmpii mereu, bat câmpii câteodată.