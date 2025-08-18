Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Cleveland. Gabriela Ruse a părăsit turneul - Antena Sport

Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, venită din calificări, a acces, luni, în turul doi al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland.
Cîrstea a trecut în runda inaugurală de sportiva japoneză Moyuka Uchijima, locul 89 mondial, scor 6-4, 6-1.
Sorana Cîrstea, victorie în două seturi în primul tur de la Cleveland
În turul doi, Cîrstea va evolua cu învingătoarea meciului dintre elveţianca Jill Teichamnn şi sportiva franceză Lois Boisson.
În schimb, Gabriela Ruse, locul 66 mondial, a fost eliminată, luni, de americanca Hailey Baptiste, scor 6-2, 7-6 (2).
Premiul pentru prezenţa în primul tur este de 3.110 dolari, iar cel pentru calificarea în optimi este de 4.470 de dolari.
Sorana Cîrstea (35 de ani) transmitea că acesta va fi, cel mai probabil, ultimul ei an de carieră ca jucătoare profesionistă. Românca a adunat peste 10 milioane de dolari din premiile din tenis. Peste 700.000 de dolari au fost câştigaţi de româncă în acest an. În acest an, Sorana Cîrstea a câştigat turneul de dublu de la Madrid. Românca a făcut pereche cu rusoaica Anna Kalinskaya. Cele două le-au învins în finală, cu 6-7, 6-2, 12-10, pe Veronika Kudermetova şi Elise Mertens.
- Patricia Țig, OUT în primul tur al calificărilor de la US Open. Românca, “demolată” în al doilea set
- Începe lupta pentru milionul de euro! Cum arată tabloul probei de dublu mixt de la US Open 2025
- Iga Swiatek – Jasmine Paolini, finala turneului de la Cincinnati! Decizia surprinzătoare luată de organizatori
- Iga Swiatek s-a calificat în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati! Poloneza merge la Turneul Campioanelor
- Sorana Cîrstea a defilat spre tabloul principal de la Cleveland! Calificare pentru româncă după ce a învins favorita nr. 2