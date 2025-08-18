Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Cleveland. Gabriela Ruse a părăsit turneul - Antena Sport

Sorana Cîrstea (35 de ani) transmitea că acesta va fi, cel mai probabil, ultimul ei an de carieră ca jucătoare profesionistă. Românca a adunat peste 10 milioane de dolari din premiile din tenis. Peste 700.000 de dolari au fost câştigaţi de româncă în acest an. În acest an, Sorana Cîrstea a câştigat turneul de dublu de la Madrid. Românca a făcut pereche cu rusoaica Anna Kalinskaya. Cele două le-au învins în finală, cu 6-7, 6-2, 12-10, pe Veronika Kudermetova şi Elise Mertens.