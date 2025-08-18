Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"N-am ce să fac cu el". Dan Petrescu s-a convins de propriul fotbalist după doar două meciuri în Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “N-am ce să fac cu el”. Dan Petrescu s-a convins de propriul fotbalist după doar două meciuri în Liga 1

“N-am ce să fac cu el”. Dan Petrescu s-a convins de propriul fotbalist după doar două meciuri în Liga 1

Andrei Nicolae Publicat: 18 august 2025, 18:25

Comentarii
N-am ce să fac cu el. Dan Petrescu s-a convins de propriul fotbalist după doar două meciuri în Liga 1

Dan Petrescu, în timpul unui meci / Sport Pictures

CFR Cluj a fost protagonista unuia dintre cele mai spectaculoase meciuri din această etapă, după ce a remizat cu FC Botoșani, scor 3-3. Ardelenii au condus de fiecare dată, însă moldovenii au reușit să revină, rezultat care confirmă startul slab de sezon al “feroviarilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meciul din Gruia, Dan Petrescu a avut o ieșire nervoasă și a decis că nu se va mai baza pe serviciile unui jucător adus în această vară.

Alessandro Micai, scos din calculele lui Petrescu

Goalkeeper-ul italian adus în această vară de la Cosenza a apărat în două meciuri de până acum din noul sezon, iar la fiecare a avut evoluții “șterse”. În prima etapă, cu Unirea Slobozia, clujenii au încasat un gol în urma unei greșeli comune a lui Micai și Sinyan.

La următorul meci în care a fost folosit de Petrescu, cel din această etapă cu FC Botoșani, a degajat greșit o minge și a trimis-o fix într-un jucător al moldovenilor, care a marcat fără să aibă vreo contribuție reală. În urma acestor două gafe, Dan Petrescu deja a luat o decizie cu privire la viitorul său.

Potrivit GSP, “Bursucul” le-a transmis colaboratorilor săi următoarele cuvinte: “Cu ăsta n-am ce juca, aduceți-mi altul! N-am ce să fac cu el“. De aceea, CFR va încerca să îi rezilieze contractul semnat în urmă cu puțin timp sau să îl împrumute pe goalkeeper-ul de 32 de ani.

Reclamă
Reclamă

În lotul lui Dan Petrescu, ceilalți portari sunt Otto Hindrich, Rareș Gal (24 de ani) și Mihai Pînzariu (20 de ani).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"România e într-o situaţie dificilă". Analiştii explică de ce Ucraina nu trebuie să cedeze teritorii
Observator
"România e într-o situaţie dificilă". Analiştii explică de ce Ucraina nu trebuie să cedeze teritorii
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie să plătească această sumă”
Fanatik.ro
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie să plătească această sumă”
19:35
LIVE VIDEOBernadette Szocs – Charlotte Lutz. Bernie are 2-0 la seturi în primul tur la Europe Smash – Sweden
19:23
EXCLUSIVEdi Iordănescu poate da o lovitură colosală! E ademenit cu milioane de euro de un club din Emirate
19:20
VIDEOGil Vicente – Porto LIVE VIDEO (22:15, AntenaPLAY). “Dragonii” închid etapa a doua din Liga Portugal
19:00
Unde ar putea ajunge românul Andrei Coubiş, legitimat la AC Milan! A fost făcut praf după amicalul cu Chelsea
18:58
Xabi Alonso n-are niciun dubiu privind decizia federației care o privește pe Barcelona: “Nu e posibil”
17:46
Verdict dur pentru Manchester United oferit de o legendă a clubului: “Așteptările sunt atât de mici”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 4 Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj 5 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 6 Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”