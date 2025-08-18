"N-am ce să fac cu el". Dan Petrescu s-a convins de propriul fotbalist după doar două meciuri în Liga 1 - Antena Sport

CFR Cluj a fost protagonista unuia dintre cele mai spectaculoase meciuri din această etapă, după ce a remizat cu FC Botoșani, scor 3-3. Ardelenii au condus de fiecare dată, însă moldovenii au reușit să revină, rezultat care confirmă startul slab de sezon al “feroviarilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meciul din Gruia, Dan Petrescu a avut o ieșire nervoasă și a decis că nu se va mai baza pe serviciile unui jucător adus în această vară.

Alessandro Micai, scos din calculele lui Petrescu

Goalkeeper-ul italian adus în această vară de la Cosenza a apărat în două meciuri de până acum din noul sezon, iar la fiecare a avut evoluții “șterse”. În prima etapă, cu Unirea Slobozia, clujenii au încasat un gol în urma unei greșeli comune a lui Micai și Sinyan.

La următorul meci în care a fost folosit de Petrescu, cel din această etapă cu FC Botoșani, a degajat greșit o minge și a trimis-o fix într-un jucător al moldovenilor, care a marcat fără să aibă vreo contribuție reală. În urma acestor două gafe, Dan Petrescu deja a luat o decizie cu privire la viitorul său.

Potrivit GSP, “Bursucul” le-a transmis colaboratorilor săi următoarele cuvinte: “Cu ăsta n-am ce juca, aduceți-mi altul! N-am ce să fac cu el“. De aceea, CFR va încerca să îi rezilieze contractul semnat în urmă cu puțin timp sau să îl împrumute pe goalkeeper-ul de 32 de ani.