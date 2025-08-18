"N-am ce să fac cu el". Dan Petrescu s-a convins de propriul fotbalist după doar două meciuri în Liga 1 - Antena Sport

CFR Cluj a fost protagonista unuia dintre cele mai spectaculoase meciuri din această etapă, după ce a remizat cu FC Botoșani, scor 3-3. Ardelenii au condus de fiecare dată, însă moldovenii au reușit să revină, rezultat care confirmă startul slab de sezon al “feroviarilor”.
După meciul din Gruia, Dan Petrescu a avut o ieșire nervoasă și a decis că nu se va mai baza pe serviciile unui jucător adus în această vară.
Alessandro Micai, scos din calculele lui Petrescu
Goalkeeper-ul italian adus în această vară de la Cosenza a apărat în două meciuri de până acum din noul sezon, iar la fiecare a avut evoluții “șterse”. În prima etapă, cu Unirea Slobozia, clujenii au încasat un gol în urma unei greșeli comune a lui Micai și Sinyan.
La următorul meci în care a fost folosit de Petrescu, cel din această etapă cu FC Botoșani, a degajat greșit o minge și a trimis-o fix într-un jucător al moldovenilor, care a marcat fără să aibă vreo contribuție reală. În urma acestor două gafe, Dan Petrescu deja a luat o decizie cu privire la viitorul său.
Potrivit GSP, “Bursucul” le-a transmis colaboratorilor săi următoarele cuvinte: “Cu ăsta n-am ce juca, aduceți-mi altul! N-am ce să fac cu el“. De aceea, CFR va încerca să îi rezilieze contractul semnat în urmă cu puțin timp sau să îl împrumute pe goalkeeper-ul de 32 de ani.
În lotul lui Dan Petrescu, ceilalți portari sunt Otto Hindrich, Rareș Gal (24 de ani) și Mihai Pînzariu (20 de ani).
