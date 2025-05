Mihai Stoica, anunţ îngrijorător! Probleme mari pentru jucătorul de la FCSB: "Va sta 6-9 luni" - Antena Sport

Probleme mari pentru Elias Charalambous. Cei de la FCSB au pierdut un jucător extrem de important care va lipsi foarte mult timp de pe gazon. Preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, Mihai Stoica a vorbit despre starea de sănătate a fundaşului central, Joyskim Dawa.

Mihai Stoica spune că FCSB nu se va putea baza pe fundaşul central, Joyskim Dawa o perioadă lungă de timp. Asta după ce jucătorul în vârstă de 29 de ani s-a aaccidentat în luna martie la echipa naţională.

Probleme mari pentru Elias Charalambous

Jucătorul ceor de la FCSB a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate de la genunchi, după ce a jucat 45 de minute pentru naționala Camerunului în meciul cu Eswatini, 0-0, din preliminariile CM 2026. A fost operat, dar perioda de recuperare este una extrem de dificilă, dar şi de lungă. Mihai Stoica a oferit toate detaliile despre jucătorul care a marcat 4 goluri în 45 de meciuri în acest sezon la FCSB.

Oficialul grupării roș-albastre a spus că, în condițiile în care FCSB nu se poate baza pe Joyskim Dawa aproximativ jumătate din sezonul următor, campioana este nevoită să transfere un fundaș central cu valoare. ”Eu mi-aș dori 2-3 jucători, un fundaș central cu valoare. Dawa are o situație complicată, perioada de pauză este de 6-9 luni”, a declarat MM Stoica, citat de primasport.ro.

Cei de la FCSB sunt aproape de a-şi trece în cont al doilea titlu consecutiv. Echipa lui Elias Charalambous are un avans important în fruntea Ligii 1, cu trei etape înaintea finalului de play-off. Actuala campioană are 45 de puncte acumulate, cu 7 mai multe ca locul secund, ocupat de CFR Cluj şi 9 peste locul 3, ocupat de Universitatea Craiova lui Mirel Rădoi. FCSB poate deveni campioană din punct de vedere matematic în această seară. Asta dacă oltenii nu pierd în faţa celor de la CFR Cluj. Meciul are loc în Bănie, de la ora 20.30. FCSB joacă duminică, de la aceeaşi oră, în deplasare cu U Cluj.