Mihai Stoica, reacţie surprinzătoare după înfrângerea FCSB-ului: "Nu sunt îngrijorat, vom intra în play-off" - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), nu-şi face griji că roş-albaştrii nu vor prinde play-off-ul, după înfrângerea cu FC Argeş.

Mihai Stoica a explicat eşecul prin faptul că FCSB a jucat pe un teren îngheţat, aşa cum nu sunt multe în Liga 1. Oficialul roş-albaştrilor îşi pune speranţele şi în jucătorii aduşi de FCSB, Duarte neputând evolua cu FC Argeş fiindcă nu a primit cartea verde încă de la formaţia maghiară Ujpest. Becali preciza că FIFA i-a transmis formaţiei maghiare că trebuie să trimită cartea verde.

Mihai Stoica, după înfrângerea FCSB-ului cu Argeş: “Nu sunt îngrijorat deloc, sunt convins că vom intra în play-off”

„Eu nu sunt îngrijorat deloc, terenuri ca ăsta nu vom întâlni prea multe. Jucătorii pe care ni i-am dorit vor fi în scurt timp legitimați.

Rămânem cu zero puncte contra lui FC Argeș, care s-a dus la 6 puncte de noi, de fapt la 7, pentru că au două victorii contra noastră. Cu toate astea, nu sunt îngrijorat, sunt convins că vom intra în play-off și de acolo vom începe un alt campionat”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

FC Argeş – FCSB 1-0

FC Argeş a învins-o, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana FCSB, în primul meci al anului 2026 din Liga 1.