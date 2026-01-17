Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica, reacţie surprinzătoare după înfrângerea FCSB-ului: "Nu sunt îngrijorat, vom intra în play-off" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica, reacţie surprinzătoare după înfrângerea FCSB-ului: “Nu sunt îngrijorat, vom intra în play-off”

Mihai Stoica, reacţie surprinzătoare după înfrângerea FCSB-ului: “Nu sunt îngrijorat, vom intra în play-off”

Bogdan Stănescu Publicat: 17 ianuarie 2026, 11:03

Comentarii
Mihai Stoica, reacţie surprinzătoare după înfrângerea FCSB-ului: Nu sunt îngrijorat, vom intra în play-off

Mihai Stoica, înaintea unui meci / Sport Pictures

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), nu-şi face griji că roş-albaştrii nu vor prinde play-off-ul, după înfrângerea cu FC Argeş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a explicat eşecul prin faptul că FCSB a jucat pe un teren îngheţat, aşa cum nu sunt multe în Liga 1. Oficialul roş-albaştrilor îşi pune speranţele şi în jucătorii aduşi de FCSB, Duarte neputând evolua cu FC Argeş fiindcă nu a primit cartea verde încă de la formaţia maghiară Ujpest. Becali preciza că FIFA i-a transmis formaţiei maghiare că trebuie să trimită cartea verde.

Mihai Stoica, după înfrângerea FCSB-ului cu Argeş: “Nu sunt îngrijorat deloc, sunt convins că vom intra în play-off”

Eu nu sunt îngrijorat deloc, terenuri ca ăsta nu vom întâlni prea multe. Jucătorii pe care ni i-am dorit vor fi în scurt timp legitimați. 

Rămânem cu zero puncte contra lui FC Argeș, care s-a dus la 6 puncte de noi, de fapt la 7, pentru că au două victorii contra noastră. Cu toate astea, nu sunt îngrijorat, sunt convins că vom intra în play-off și de acolo vom începe un alt campionat”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

FC Argeş – FCSB 1-0

FC Argeş a învins-o, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana FCSB, în primul meci al anului 2026 din Liga 1.

Reclamă
Reclamă

La Mioveni, pe un stadion unde nocturna a cedat în două rânduri înaintea startului de meci, iar terenul a fost îngheţat, prima ocazie a aparţinut piteştenilor, Robert Moldoveanu şutând puternic din careu, în minutul 5. Tot Moldoveanu a fost omul care l-a lansat pe Yanis Pîrvu, în minutul 28, iar acesta a deschis scorul şutând la colţul lung. Bucureştenii au presat, căutând golul egalizator, iar Bîrligea a ratat singur cu portarul Lazar, în minutul 39.

Roş-albaştrii au dominat în repriza secundă, dar nu au mai avut ocazii mari, încercând poarta gazdelor prin şuturi de la distanţă, aşa cum au făcut-o Vali Creţu, în minutul 55, şi Chiricheş, în minutul 70. Raţă a respins o minge periculoasă, trimisă în faţa porţii de Octavian Popescu, în minutul 87 şi FC Argeş – FCSB s-a terminat 1-0, iar campioana tremură pentru locul din play-off. Piteştenii au învins pe FCSB de două ori în acest sezon.

În clasament, FC Argeş este a cincea, cu 37 de puncte, în timp ce FCSB are 31 de puncte şi e pe locul 9.

Val de ger extrem în acest weekend în toată ţara. Frigul tăios va continua şi în următoarele două săptămâniVal de ger extrem în acest weekend în toată ţara. Frigul tăios va continua şi în următoarele două săptămâni
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Observator
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Cutremur la FCSB! Gigi Becali îi reziliază contractul lui Vlad Chiricheș după 0-1 cu FC Argeș. Exclusiv
Fanatik.ro
Cutremur la FCSB! Gigi Becali îi reziliază contractul lui Vlad Chiricheș după 0-1 cu FC Argeș. Exclusiv
12:00
Dejan Iliev, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: “Cel mai mare club din România”
11:37
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
11:13
Novak Djokovic e pregătit de Australian Open 2026: “Nu trebuie să intru în capcana mentală”
10:48
VideoCleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 117-115. Evan Mobley a adus victoria cu un slam dunk în ultimele secunde
10:36
Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor! Aduce un jucător de 10 milioane de euro de la o forţă din Serie A
10:25
Florin Tănase a surprins! Ce a făcut după FC Argeş – FCSB 1-0
Vezi toate știrile
1 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 2 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 3 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 4 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 5 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie” 6 BREAKING NEWSRapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”