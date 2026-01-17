Mihai Stoica, reacţie surprinzătoare după înfrângerea FCSB-ului: "Nu sunt îngrijorat, vom intra în play-off" - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), nu-şi face griji că roş-albaştrii nu vor prinde play-off-ul, după înfrângerea cu FC Argeş.
Mihai Stoica a explicat eşecul prin faptul că FCSB a jucat pe un teren îngheţat, aşa cum nu sunt multe în Liga 1. Oficialul roş-albaştrilor îşi pune speranţele şi în jucătorii aduşi de FCSB, Duarte neputând evolua cu FC Argeş fiindcă nu a primit cartea verde încă de la formaţia maghiară Ujpest. Becali preciza că FIFA i-a transmis formaţiei maghiare că trebuie să trimită cartea verde.
Mihai Stoica, după înfrângerea FCSB-ului cu Argeş: “Nu sunt îngrijorat deloc, sunt convins că vom intra în play-off”
„Eu nu sunt îngrijorat deloc, terenuri ca ăsta nu vom întâlni prea multe. Jucătorii pe care ni i-am dorit vor fi în scurt timp legitimați.
Rămânem cu zero puncte contra lui FC Argeș, care s-a dus la 6 puncte de noi, de fapt la 7, pentru că au două victorii contra noastră. Cu toate astea, nu sunt îngrijorat, sunt convins că vom intra în play-off și de acolo vom începe un alt campionat”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.
FC Argeş – FCSB 1-0
FC Argeş a învins-o, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana FCSB, în primul meci al anului 2026 din Liga 1.
La Mioveni, pe un stadion unde nocturna a cedat în două rânduri înaintea startului de meci, iar terenul a fost îngheţat, prima ocazie a aparţinut piteştenilor, Robert Moldoveanu şutând puternic din careu, în minutul 5. Tot Moldoveanu a fost omul care l-a lansat pe Yanis Pîrvu, în minutul 28, iar acesta a deschis scorul şutând la colţul lung. Bucureştenii au presat, căutând golul egalizator, iar Bîrligea a ratat singur cu portarul Lazar, în minutul 39.
Roş-albaştrii au dominat în repriza secundă, dar nu au mai avut ocazii mari, încercând poarta gazdelor prin şuturi de la distanţă, aşa cum au făcut-o Vali Creţu, în minutul 55, şi Chiricheş, în minutul 70. Raţă a respins o minge periculoasă, trimisă în faţa porţii de Octavian Popescu, în minutul 87 şi FC Argeş – FCSB s-a terminat 1-0, iar campioana tremură pentru locul din play-off. Piteştenii au învins pe FCSB de două ori în acest sezon.
În clasament, FC Argeş este a cincea, cu 37 de puncte, în timp ce FCSB are 31 de puncte şi e pe locul 9.
- Dejan Iliev, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: “Cel mai mare club din România”
- Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
- Florin Tănase a surprins! Ce a făcut după FC Argeş – FCSB 1-0
- Becali l-a criticat pe fotbalistul pe care Mihai Stoica l-a tot lăudat: “Ce să faci cu el? Îi dă un umăr, jos”
- Basarab Panduru a numit marea greşeală a lui Gigi Becali! Decizia criticată din FC Argeş – FCSB 1-0: “Niciodată”