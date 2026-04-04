Mihai Stoica, replică tăioasă pentru Valeriu Iftime: „Nu ştiu cu ce se mănâncă cupele europene”

FC Botoșani a făcut un meci memorabil în fața campioanei FCSB, iar formația antrenată de Marius Croitoru a luat trei puncte mari, deși echipa a fost condusă în două rânduri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Valeriu Iftime a fost în al nouălea cer după această victorie, dar Mihai Stoica a venit rapid cu o replică tăioasă pentru finanțatorul moldovenilor.

Mihai Stoica: „E greu să mă atingă ironiile unora”

Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Iftime, precizând doar câteva dintre realizările sale în fotbalul românesc.

„Eu am 188 de meciuri în cupele europene. E greu să mă atingă ironiile unora care nu ştiu cu ce se mănâncă cupele europene. Am şapte calificări în primăvara europeană, mai multe decât orice echipă în ultimii 20 de ani. Şi decât Steaua-FCSB. Aşa că, pe mine mă… Am semifinală de Cupa UEFA. Crezi că mă afectează ce spune Iftime? Nu, deloc.