Mihai Stoica, replică tăioasă pentru Valeriu Iftime: „Nu ştiu cu ce se mănâncă cupele europene”

Daniel Işvanca Publicat: 4 aprilie 2026, 18:00

Mihai Stoica / Profimedia

FC Botoșani a făcut un meci memorabil în fața campioanei FCSB, iar formația antrenată de Marius Croitoru a luat trei puncte mari, deși echipa a fost condusă în două rânduri.

Valeriu Iftime a fost în al nouălea cer după această victorie, dar Mihai Stoica a venit rapid cu o replică tăioasă pentru finanțatorul moldovenilor.

Mihai Stoica: „E greu să mă atingă ironiile unora”

FC Botoșani a produs surpriza începutului de etapă în play-out, reușind să se impună cu scorul de 3-2 în fața celor de la FCSB. Valeriu Iftime a ironizat campioana României, însă Mihai Stoica a venit rapid cu o replică pentru finanțatorul moldovenilor.

Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Iftime, precizând doar câteva dintre realizările sale în fotbalul românesc.

„Eu am 188 de meciuri în cupele europene. E greu să mă atingă ironiile unora care nu ştiu cu ce se mănâncă cupele europene. Am şapte calificări în primăvara europeană, mai multe decât orice echipă în ultimii 20 de ani. Şi decât Steaua-FCSB. Aşa că, pe mine mă… Am semifinală de Cupa UEFA. Crezi că mă afectează ce spune Iftime? Nu, deloc.

Mă afectează că am ajuns în situaţia asta. Dar am ajuns şi trebuie să ieşim. Credeam că am atins fundul gropii, dar e o iluzie. Noi am avut 1-0 cu Metaloglobus, dar mă rog… Mai văd echipe care sunt în situaţia noastră şi care au făcut eforturi considerabile să fie mai sus. Trebuie să o reparăm, nu avem altă variantă”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

