Mihai Stoica, scandal cu fanii lui FC Argeş! Oficialul FCSB-ului a fost înjurat şi a ripostat - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani) a fost implicat într-un conflict cu fanii lui FC Argeş. Oficialul roş-albaştrilor a fost înjurat de fanii echipei gazdă, el răspunzându-le suporterilor care îl huiduiau şi îi adresau cuvinte triviale.

Fundaşul central Andre Duarte, care vede meciul din tribună, neavând “carte verde” încă, a fost şi el vizat de înjurăturile şi huiduielile fanilor echipei gazdă. Totodată, la încălzire, Chiricheş şi Lixandru au fost şi ei înjuraţi şi huiduiţi.

Mihai Stoica, înjurat de fanii lui FC Argeş!

Imagini surprinse de gsp.ro l-au arătat pe Mihai Stoica în timp ce le cerea explicaţii suporterilor lui FC Argeş pentru cuvintele adresate. “Ţăranilor”, s-au auzit scandând fanii echipei antrenate de Bogdan Andone.

Înaintea meciului dintre cele două echipe, FC Argeş şi FCSB erau despărţite de 3 puncte în clasament. Yanis Pîrvu a deschis scorul în minutul 28, cu un şut plasat. În minutul 6 Bîrligea a ales să tragă la poartă, şutând pe lângă, deşi avea un coechipier liber în partea dreaptă. Acelaşi Bîrligea a ratat o ocazie uriaşă în minutul 39. Portarul gazdelor, Lazar, a avut un reflex extraordinar, respingând cu piciorul şutul atacantului FCSB-ului.