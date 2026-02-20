Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica trage un semnal uriaş de alarmă înainte de FCSB - Metaloglobus: "Jena Europei" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica trage un semnal uriaş de alarmă înainte de FCSB – Metaloglobus: “Jena Europei”

Mihai Stoica trage un semnal uriaş de alarmă înainte de FCSB – Metaloglobus: “Jena Europei”

Alex Masgras Publicat: 20 februarie 2026, 13:58

Comentarii
Mihai Stoica trage un semnal uriaş de alarmă înainte de FCSB – Metaloglobus: Jena Europei

Mihai Stoica / Profimedia

Mihai Stoica face tot posibilul pentru ca jucătorii celor de la FCSB să fie conectaţi înaintea meciului cu Metaloglobus, ultimul din etapa cu numărul 28 din Liga 1. Campioana en-titre continuă lupta pentru un loc de play-off şi are nevoie de cele trei puncte în meciul contra ultimei clasate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă la prima vedere pare un duel facil, ţinând cont că vorbim despre ultima clasată, Metaloglobus s-a impus în meciul tur, scor 2-1. Oficialul roş-albaştrilor îi avertizează pe jucătorii lui Elias Charalambous şi încearcă să îi ţină motivaţi.

Mihai Stoica îi avertizează pe jucătorii de la FCSB, înaintea meciului cu Metaloglobus: “Poate că în ceasul al 12-lea o rezolvăm şi noi”

Mihai Stoica nici nu vrea să se gândească la un rezultat negativ în meciul de luni seară şi este de părere că ar fi jenant pentru FCSB să nu obţină cele trei puncte:

“Dacă nu-i bați în situația asta pe Metaloglobus ești jena Europei. Asta este. Dar până una, alta, noi am avut o serie de trei victorii, iar la Craiova, în mod normal, ar fi trebuit să terminăm la egalitate la ce s-a jucat. Poate că în ceasul al 12-lea o rezolvăm și noi cu intrarea în play-off, dar mă uitam la Football Meets Data, 28% avem șanse de a intra în play-off”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

FCSB se află pe locul 10, după 27 de etape, cu 40 de puncte. De partea cealaltă, Metaloglobus este ultima clasată, cu 11 puncte.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză
Observator
TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză
Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României: „Am o poftă teribilă să mă întorc!”
Fanatik.ro
Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României: „Am o poftă teribilă să mă întorc!”
16:09
Oțelul Galați – UTA LIVE SCORE (17:00). Meci tare pentru zona de play-off. Echipele de start
15:25
Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc”
15:19
EXCLUSIVJulia Sauter, copleşită de modul în care românii au susţinut-o la Jocurile Olimpice: “Îi iubesc pe toţi”
14:40
Revenire importantă la Rapid! Costel Gâlcă a făcut anunţul înaintea derby-ului cu Dinamo: “E apt”
14:27
Alex Dobre a anunţat că jucătorii Rapidului au dat cărţile pe faţă înaintea derby-ului cu Dinamo
14:00
LIVE VIDEOUltima sesiune a testelor din Bahrain e ACUM! Charles Leclerc, cel mai rapid pilot în sesiunea de dimineaţă
Vezi toate știrile
1 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate 2 Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici” 3 Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva” 4 Julia Sauter a intrat în istoria României la Jocurile Olimpice. Cea mai bună clasare la patinaj artistic feminin 5 Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa din Petrolul – FC Argeş 2-1 6 Motivul real pentru care Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova. S-a aflat abia acum
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!