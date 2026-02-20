Mihai Stoica trage un semnal uriaş de alarmă înainte de FCSB - Metaloglobus: "Jena Europei" - Antena Sport

Mihai Stoica face tot posibilul pentru ca jucătorii celor de la FCSB să fie conectaţi înaintea meciului cu Metaloglobus, ultimul din etapa cu numărul 28 din Liga 1. Campioana en-titre continuă lupta pentru un loc de play-off şi are nevoie de cele trei puncte în meciul contra ultimei clasate.

Chiar dacă la prima vedere pare un duel facil, ţinând cont că vorbim despre ultima clasată, Metaloglobus s-a impus în meciul tur, scor 2-1. Oficialul roş-albaştrilor îi avertizează pe jucătorii lui Elias Charalambous şi încearcă să îi ţină motivaţi.

Mihai Stoica îi avertizează pe jucătorii de la FCSB, înaintea meciului cu Metaloglobus: “Poate că în ceasul al 12-lea o rezolvăm şi noi”

Mihai Stoica nici nu vrea să se gândească la un rezultat negativ în meciul de luni seară şi este de părere că ar fi jenant pentru FCSB să nu obţină cele trei puncte:

“Dacă nu-i bați în situația asta pe Metaloglobus ești jena Europei. Asta este. Dar până una, alta, noi am avut o serie de trei victorii, iar la Craiova, în mod normal, ar fi trebuit să terminăm la egalitate la ce s-a jucat. Poate că în ceasul al 12-lea o rezolvăm și noi cu intrarea în play-off, dar mă uitam la Football Meets Data, 28% avem șanse de a intra în play-off”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

FCSB se află pe locul 10, după 27 de etape, cu 40 de puncte. De partea cealaltă, Metaloglobus este ultima clasată, cu 11 puncte.