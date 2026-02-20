Ionuţ Lupescu are un mare semn de întrebare după ce George Puşcaş a semnat cu Dinamo: "Normal aşa ar fi" - Antena Sport

Ionuţ Lupescu a vorbit despre venirea lui George Puşcaş la Dinamo. Atacantul de 29 de ani urmează să semneze cu echipa din Ştefan cel Mare, după ce, de mai bine de jumătate de an, este liber de contract.

În luptă pentru titlul din Liga 1, Dinamo are nevoie de un atacant, dar lipsa meciurilor din ultima perioadă a lui George Puşcaş ridică semne de întrebare legate de acest transfer.

Ionuţ Lupescu, un mare semn de întrebare după ce George Puşcaş a semnat cu Dinamo

Ionuţ Lupescu speră ca transferul lui George Puşcaş la Dinamo să reprezinte un pariu câştigător, dar rămâne rezervat şi nu vrea să dea un verdict în privinţa acestei mutări. Lupescu nu ştie care este situaţia exactă a atacantului în acest moment şi speră ca acesta să fie, în primul rând, sănătos:

“(n.r. E Puşcaş un mare câştig pentru Dinamo?) Nu ştiu. Sper să fie, dar nu ştiu cât e de sănătos, cât a mai jucat. Nu l-am mai văzut de foarte mult timp. Normal ar fi, dar eu nu ştiu care e situaţia lui, sănătatea lui, dacă e apt pentru Liga 1”, a declarat Ionuţ Lupescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

George Puşcaş a fost convins de Dinamo să evolueze pentru prima dată în carieră în Liga 1. Atacantul a mai fost în vizorul “câinilor” şi la începutul perioadei de mercato din această iarnă, însă la momentul respectiv, negocierile au picat din cauza salariului uriaş cerut de jucător, de 50.000 de euro pe lună. În cele din urmă, George Puşcaş şi-a redus pretenţiile salariale pentru a ajunge la un acord cu Dinamo.