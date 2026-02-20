Mihai Stoica, veste importantă înainte de FCSB - Metaloglobus: "E posibil să fie titular" - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a venit cu o veste importantă pentru fani, înaintea meciului cu Metaloglobus, din etapa cu numărul 28 a Ligii 1. Ofri Arad, jucătorul israelian adus iarna aceasta la FCSB, va debuta în meciul de luni seară.
Adus de câteva săptămâni la FCSB, Ofri Arad nu a debutat până acum. Fostul jucător de la Kairat Almaty era în urmă cu pregătirea fizică, dar se pare că totul s-a rezolvat, el putând să fie acum folosit de Elias Charalambous.
Mihai Stoica a anunţat că Ofri Arad poate să fie titular în FCSB – Metaloglobus
Nu doar că a anunţat că va juca cu siguranţă luni seară, dar Mihai Stoica a dezvăluit că Ofri Arad are şanse mari să înceapă din primul minut meciul de pe teren propriu cu Metaloglobus:
“Ofri Arad sigur va juca luni, e posibil să înceapă titular”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.
Ofri Arad va purta la FCSB tricoul cu numărul 15. Mijlocaşul israelian îl va înlocui pe Adrian Şut la FCSB, cel care a fost vândut de roş-albaştri în această iarnă la Al-Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. 1,5 milioane de euro a încasat FCSB în schimbul mijlocaşului român.
Ofri Arad, cotat la suma de 1,2 milioane de euro, a evoluat timp de două sezoane la Kairat Almaty, alături de care a cucerit două titluri. Israelianul a fost crescut de Maccabi Haifa, formaţie alături de care a devenit campion de trei ori în prima ligă din Israel.
