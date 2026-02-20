Mesajul pe care Julia Sauter l-a avut pentru Germania, ţara care nu i-a dat nicio şansă în patinaj - Antena Sport

Julia Sauter a demonstrat că este o mare campioană şi în afara patinoarului. Sportiva de 28 de ani a scris istorie pentru România, la Jocurile Olimpice 2026, dar a găsit puterea unei declaraţii superbe despre Germania, ţara care nu i-a dat nicio şansă în patinaj.

Julia a terminat pe locul 17 la programul liber, cea mai bună performanţă a României la JO, la proba feminină. Apoi, le-a dezvăluit nemţilor că îi urmăreşte pe sportivii din Germania, ţară în care locuieşte şi se antrenează.

Mesajul pe care Julia Sauter l-a avut pentru Germania

“Îi susțin pe patinatorii noștri germani, locuiesc şi mă antrenez o bună parte din timp în Germania. Îi iubesc pe sportivii de la proba de perechi și îi încurajez mult de fiecare dată. Dar, pentru cariera mea, România este țara mea <natală>”, a spus Sauter, citată de eurosport.ro.

În 2010, atunci când Julia nu a fost considerată îndeajuns de valoroasă pentru lotul Germaniei, ea l-a cunoscut pe Marius Negrea. Antrenorul ei de atunci a convins-o să concureze pentru România.

Nemții au început să regrete că Julia a ales să concureze pentru Germania, în 2019, atunci când a terminat Europeanul peste cele două reprezentante ale lor. “Cea mai bună patinatoare a Germaniei reprezintă România”, nota Bild.