Mesajul pe care Julia Sauter l-a avut pentru Germania, ţara care nu i-a dat nicio şansă în patinaj - Antena Sport

Julia Sauter a demonstrat că este o mare campioană şi în afara patinoarului. Sportiva de 28 de ani a scris istorie pentru România, la Jocurile Olimpice 2026, dar a găsit puterea unei declaraţii superbe despre Germania, ţara care nu i-a dat nicio şansă în patinaj.
Julia a terminat pe locul 17 la programul liber, cea mai bună performanţă a României la JO, la proba feminină. Apoi, le-a dezvăluit nemţilor că îi urmăreşte pe sportivii din Germania, ţară în care locuieşte şi se antrenează.
Mesajul pe care Julia Sauter l-a avut pentru Germania
“Îi susțin pe patinatorii noștri germani, locuiesc şi mă antrenez o bună parte din timp în Germania. Îi iubesc pe sportivii de la proba de perechi și îi încurajez mult de fiecare dată. Dar, pentru cariera mea, România este țara mea <natală>”, a spus Sauter, citată de eurosport.ro.
În 2010, atunci când Julia nu a fost considerată îndeajuns de valoroasă pentru lotul Germaniei, ea l-a cunoscut pe Marius Negrea. Antrenorul ei de atunci a convins-o să concureze pentru România.
Nemții au început să regrete că Julia a ales să concureze pentru Germania, în 2019, atunci când a terminat Europeanul peste cele două reprezentante ale lor. “Cea mai bună patinatoare a Germaniei reprezintă România”, nota Bild.
Reacţia nemţilor după ce Sauter a terminat pe 17 la programul liber
După rezultatul obţinut de Julia Sauter, presa din Germania a reacţionat. Prestaţia sportivei care reprezintă România a fost apreciată şi de jurnaliştii ţării în care s-a născut:
“Nicio patinatoare din Germania nu a concurat în programul liber la Jocurile Olimpice – cel puţin nu pentru Germania. Julia Sauter din Ravensburg a reprezentat România şi s-a calificat pentru acest eveniment de pe locul 16, la debutul ei la Jocurile Olimpice. În adolescenţă, Sauter nu a avut parte de oportunităţi alături de Federaţia Germană de Patinaj şi a schimbat ţară, fiind sfătuită de antrenor. Anul trecut, Sauter a obţinut cetăţenia română pentru a participa la Jocurile Olimpice şi a fost portdrapel la Ceremonia de Deschidere din Italia.
Patinatoarea de 28 de ani a avut un program curat şi a executat săriturile fără greşeală pe gheaţa din Milano. Pentru prestaţia ei, Sauter a primit 127,8 puncte din partea arbitrilor. Asta i-a adus un total de 190,93 de puncte, un record personal şi locul 17. În orice caz, un rezultat satisfăcător pentru Sauter la debutul ei la Jocurile Olimpice”, au scris nemţii de la sportschau.de.
