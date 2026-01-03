Mihai Stoica, ultimatum pentru Octavian Popescu: „E pe cont propriu” - Antena Sport

Octavian Popescu este doar o umbră a fotbalistului din ultimele două sezoane, fiind în prezent unul dintre cei mai contestați jucători din lotul roș-albaștrilor.
Deși oficialii campioanei României nu se îndoiesc de talentul său, atitudinea sa i-a dezamăgit pe cei din cadrul conducerii, mai ales pe patronul Gigi Becali.
Mihai Stoica nu vrea să mai audă de Octavian Popescu
Fără gol marcat în acest sezon pentru FCSB, Octavian Popescu pare să nu mai aibă viitor în tricoul roș-albaștrilor, asta deși mai are contract cu campioana României până la finalul actualei stagiuni.
Jucătorul de 23 de ani l-a dezamăgit crunt pe Mihai Stoica. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului a avut un discurs dur la adresa acestuia.
„Nu am ce să mai discut, chiar nu am ce, e pe cont propriu Tavi Popescu, treaba lui, are o vârstă, nu mă mai rog de fotbalişti acum. Vorbisem cu el, bătuserăm palma, dar s-a anturat cu cine nu trebuia.
Cum l-am susţinut eu pe Tavi, nu l-a susţinut nimeni, dacă crede că glumesc să fie sănătos. Continuatoarea Stelei merge înainte, suntem FCSB, un brand foarte puternic”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
