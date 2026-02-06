Gigi Becali, anunţ despre noul transfer pregătit la FCSB, după victoria cu Botoşani: "Cred că se face" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, anunţ despre noul transfer pregătit la FCSB, după victoria cu Botoşani: "Cred că se face"

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, anunţ despre noul transfer pregătit la FCSB, după victoria cu Botoşani: “Cred că se face”

Gigi Becali, anunţ despre noul transfer pregătit la FCSB, după victoria cu Botoşani: “Cred că se face”

Viviana Moraru Publicat: 6 februarie 2026, 8:15

Gigi Becali, anunţ despre noul transfer pregătit la FCSB, după victoria cu Botoşani: Cred că se face

Gigi Becali, pe Arena Naţională / Sport Pictures

Gigi Becali a făcut un anunţ despre noul transfer pregătit la FCSB, după victoria cu Botoşani, scor 2-1, din etapa a 25-a din Liga 1. Patronul campioanei a dezvăluit că un atacant e aproape să semneze cu echipa sa.

Gigi Becali a transmis că pe “radarul” FCSB-ului se află doi atacanţi, unul dintre ei evoluând în Olanda. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit însă că cel de-al doilea, despre care nu a dorit să ofere detalii, e aproape să semneze.

Gigi Becali, anunţ despre noul transfer pregătit la FCSB, după 2-1 cu Botoşani

Latifundiarul din Pipera a declarat că îşi doreşte un atacant care să poată evolua şi în bandă. Becali a subliniat, de asemenea, că Mamadou Thiam a dat un randament excelent în poziţia de vârf în meciul cu Botoşani, înlocuitorul lui Daniel Bîrligea deschizând scorul în minutul 42.

De asemenea, întrebat despre un posibil transfer al lui Macalou de la FCSB, Gigi Becali a oferit un răspuns ferm. Patronul roş-albaştrilor a transmis că cei de la FCSB, Mihai Stoica şi antrenorii, nu-l vor pe atacantul clujenilor.

“S-ar putea să se facă ăla (n.r. transferul unui atacant). Sunt doi atacanți, unul care joacă prin Olanda și unul nu vreau să vă spun unde joacă, ăsta cred că se face până la urmă. Meme ştie. Nu am nicio treabă acum, că l-am văzut pe Thiam, am atacant. Eu vreau un atacant care să joace şi atacant, să joace şi în bandă. Eu acum am trei atacanţi.

(n.r. A fost vreo discuţie pentru Macalou?) Nu a fost nicio discuţie despre Macalou. Eu mereu îi spun lui Meme: ‘Uite-l pe ăsta ce driblează’. Şi Meme mi-a zis: ‘Măi, Gigi, ţie îţi place de el că driblează, dar nu e jucător de noi’. Am încredere în ce zice Meme. Aa, dacă îmi place şi vreau să-l iau neapărat, îl iau şi punct, cum am făcut cu Thiam şi cu Joao Paulo“, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Botoşani 2-1.

