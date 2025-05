Mihai Stoica, ultimele detalii despre starea lui Darius Olaru. Ce se întâmplă la FCSB înaintea derby-ului cu Dinamo - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre starea lui Darius Olaru, înaintea derby-ului dintre FCSB şi Dinamo. Oficialul campioanei a dezvăluit că mijlocaşul a revenit la antrenamentele camăpioanei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a transmis că Darius Olaru nu va risa şi va mai sta departe de teren, deoarece au trecut doar trei luni de la operaţia suferită la umăr.

Mihai Stoica, ultimele detalii despre starea lui Darius Olaru

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a recunoscut că are emoţii atunci când îl vede pe Darius Olaru antrenându-se, de teama de a nu se accidenta din nou.

Totodată, Mihai Stoica a declarat că doar Darius Olaru şi Joyskim Dawa sunt accidentaţi pentru derby-ul cu Dinamo. Alexandru Pantea s-a refăcut după accidentarea suferită în luna februarie, la meciul cu Gloria Buzău.

„Singura problemă e Darius Olaru şi, bineînţeles, Dawa, care se ştie, va lipsi o perioadă bună. (n.r. Olaru sunt şanse să revină pe final de play-off?) Are 3 luni de la operaţie, există riscul unei recidive până în 4 luni jumate, riscurile sunt foarte mari, ce om poate să permită ca Olaru să rişte?! Pentru ce? Am avea de pierdut un jucător încă un an de zile, cel mai bun jucător, despre ce vorbim?!