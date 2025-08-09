Mihai Teja, după Metaloglobus - Dinamo 0-1: "Nu i-am văzut. I-am dominat la toate capitolele" - Antena Sport

Antrenorul lui Metaloglobus, Mihai Teja, a recunoscut că e multă frustrare în rândul echipei sale, după ce formaţia lui a controlat repriza secundă, în care şi-a creat mai multe ocazii de gol, dar nu a luat niciun punct cu Dinamo.

Metaloglobus e pe penultimul loc în Liga 1, cu un singur punct după 5 etape. De partea cealaltă, Dinamo a urcat provizoriu până pe locul 5 în Liga 1, cu 8 puncte după 5 etape.

Mihai Teja, după Metaloglobus – Dinamo 0-1: “Meritam să luăm punct sau puncte după aspectul jocului”

„Am luat acel gol, cred că mingea a fost deviată. După aceea am încercat să revenim în joc, am încercat și în prima repriză. A fost un echilibru între cele două echipe. Ei au avut mingea mai mult în propria treime, au pasat.

Ce pot să spun… îmi pare rău pentru băieți, pentru că nu am reușit să luăm punct sau puncte. Meritam, după aspectul jocului. În a doua repriză nu am văzut-o pe Dinamo. Noi am dominat la toate capitolele, nu a fost să fie, ne-a fost și anulat golul, o super-execuție.

Băieții sunt puțin supărați. Aleargă, muncesc, încercăm să implementăm ceea ce doresc eu la echipă: să avem posesie, chiar dacă suntem o echipă mică. Încercăm să fim agresivi. Mai este mult de muncă, abia au venit acum doi fundași centrali, Ely și Abbey. Încă sunt nepregătiți, nu au ritm. Încercăm să facem o echipă cu care să câștigăm puncte. Asta ne dorim și sper ca la următorul meci să spargem gheața.