Mihai Teja, după Metaloglobus - Dinamo 0-1: "Nu i-am văzut. I-am dominat la toate capitolele" - Antena Sport

Mihai Teja, după Metaloglobus – Dinamo 0-1: “Nu i-am văzut. I-am dominat la toate capitolele”

Bogdan Stănescu Publicat: 9 august 2025, 8:08

Mihai Teja, după Metaloglobus – Dinamo 0-1: Nu i-am văzut. I-am dominat la toate capitolele

Mihai Teja - Profimedia Images

Antrenorul lui Metaloglobus, Mihai Teja, a recunoscut că e multă frustrare în rândul echipei sale, după ce formaţia lui a controlat repriza secundă, în care şi-a creat mai multe ocazii de gol, dar nu a luat niciun punct cu Dinamo.

Metaloglobus e pe penultimul loc în Liga 1, cu un singur punct după 5 etape. De partea cealaltă, Dinamo a urcat provizoriu până pe locul 5 în Liga 1, cu 8 puncte după 5 etape.

Mihai Teja, după Metaloglobus – Dinamo 0-1: “Meritam să luăm punct sau puncte după aspectul jocului”

Am luat acel gol, cred că mingea a fost deviată. După aceea am încercat să revenim în joc, am încercat și în prima repriză. A fost un echilibru între cele două echipe. Ei au avut mingea mai mult în propria treime, au pasat.

Ce pot să spun… îmi pare rău pentru băieți, pentru că nu am reușit să luăm punct sau puncte. Meritam, după aspectul jocului. În a doua repriză nu am văzut-o pe Dinamo. Noi am dominat la toate capitolele, nu a fost să fie, ne-a fost și anulat golul, o super-execuție.

Băieții sunt puțin supărați. Aleargă, muncesc, încercăm să implementăm ceea ce doresc eu la echipă: să avem posesie, chiar dacă suntem o echipă mică. Încercăm să fim agresivi. Mai este mult de muncă, abia au venit acum doi fundași centrali, Ely și Abbey. Încă sunt nepregătiți, nu au ritm. Încercăm să facem o echipă cu care să câștigăm puncte. Asta ne dorim și sper ca la următorul meci să spargem gheața.

Băieții aceștia meritau șansa, toți cei care au promovat, să se bucure de Liga 1 și să joace aici. Dar trebuie mai multă forță ca să putem câștiga meciuri”, a declarat antrenorul lui Metaloglobus, Mihai Teja, pentru primasport.ro.

Metaloglobus – Dinamo 0-1

Dinamo Bucureşti a învins, vineri seara, în deplasare, cu 1-0, o altă grupare bucureşteană, Metaloglobus, în etapa a cincea din Liga 1.

Dinamo a deschis scorul la Clinceni, în minutul 14, prin Cătălin Cîrjan, care a şutat din afara careului, apoi Alexandru Musi a trimis pe lângă poartă, în minutul 22, pentru ca şutul lui Cîrjan, din minutul 30, să lovească bara transversală.

Imediat după pauză, Ubbink a înscris superb, de la 16 metri, însă golul a fost anulat după intervenţia VAR, pentru un fault la Musi. Oaspeţii au încercat să securizeze victoria, dar nu au avut succes la poarta lui Gavrilaş şi Metaloglobus – Dinamo s-a încheiat 0-1.

Cu opt puncte, Dinamo este pe locul 5, în vreme ce Metaloglobus rămâne în subsolul clasamentului, pe locul 15, cu un singur punct.

