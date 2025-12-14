Mihai Teja s-a revoltat după Dinamo – Metaloglobus 4-0: "Ce înseamnă maniera asta de arbitraj?" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Teja s-a revoltat după Dinamo – Metaloglobus 4-0: “Ce înseamnă maniera asta de arbitraj?”

Alex Masgras Publicat: 14 decembrie 2025, 20:51

Mihai Teja s-a revoltat după Dinamo – Metaloglobus 4-0: Ce înseamnă maniera asta de arbitraj?

Mihai Teja, în timpul meciului Dinamo - Metaloglobus / Sport Pictures

Mihai Teja, antrenorul celor de la Metaloglobus, a fost extrem de supărat la finalul meciului pierdut de echipa sa pe Arena Națională, cu Dinamo. Formația din Ștefan cel Mare s-a impus cu 4-0 și a urcat pe locul 2 în Liga 1, la doar un punct în spatele liderului Rapid, în timp ce Metaloglobus rămâne pe ultimul loc al clasamentului.

La finalul partidei, Mihai Teja a avut un discurs dur la adresa prestației lui Viorel Flueran, dar și la adresa arbitrilor din cabina VAR. El s-a plâns de modul în care a fost gestionată faza din minutul 29, când Huiban a fost faultat de Opruț în careu, dar s-a dat offside.

Mihai Teja s-a revoltat după Dinamo – Metaloglobus 4-0

Nu doar arbitrajul l-a făcut pe Mihai Teja să se revolte, ci și regulile U21 și 5+6, fiind de părere că echipele mici, precum Metaloglobus, nu pot face față în astfel de condiții, deoarece prețurile jucătorilor români vor crește, iar echipele mari vor fi avantajate:

“Ce înseamnă maniera asta de arbitraj? După arbitrul Flueran s-a dus la VAR să vadă dacă e penalty și după a dat ofsaid. Sunt niște lucruri incredibile.

Nu vreau să vorbesc despre arbitraj, de pe locul pe care suntem noi… Lucrurile astea le simt. Fiind o echipă mică, e greu. Eu sunt supărat pentru că am luat 4 goluri. Am făcut greșeli stupide.

Nu avem underi. E această regulă a celor 5 români, dar eu cred că trebuia să facem invers. Să băgăm bani în academii și după să punem pe teren jucătorii pe care i-am crescut. De unde să ia Metaloglobus români? O să crească prețurile”, a declarat Mihai Teja, potrivit digisport.ro.

