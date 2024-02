Mircea Lucescu anunţă că se pregăteşte "pacea" istorică între FCSB şi CSA Steaua: "O singură echipă!". Ce a spus despre Dinamo - Antena Sport

”Steaua este echipa care joacă în prima ligă şi echipa care nu a retrogradat niciodată şi nu a jucat în liga a doua. Este Steaua la care este acelaşi patron din 2001-2002, nu s-a schimbat patronul.

Nu l-am certat pe Adi Popa. Noi, generaţia pe care a avut-o Reghecampf, am rămas prieteni între noi. Unii mai apropiaţi, alţii mai depărtaţi. Dar noi, dacă ne întâlnim, vorbim şi suntem prieteni. Eu pot să îi respect părerea lui Adi Popa, fără vreo problemă. L-am întrebat: ‘Când ai fost în tribună, la Steaua – Valencia, cine era patron?’. Şi eu eram fan, dar ai mei nu aveau şansă să mă aducă la meciuri.

Eu am părerea mea, Steaua lui Gigi Becali este Steaua Bucureşti. Simplu! Punct! Toţi oamenii normali, cu care m-am întâlnit pe stradă, niciunul nu mi-a spus că CSA e Steaua, absolut niciunul, de la copii şi până la adulţi.

Eu am jucat la Steaua toată perioada mea, am câştigat campionate cu Steaua, mă bucur că am făcut-o şi sunt împăcat”, a declarat Raul Rusescu la „Un Podcast”.