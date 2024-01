Raul Rusescu, reacție tranșantă când a fost pus să aleagă "adevărata Steaua". Ce l-a putut întreba pe Adi Popa: "Punct!" - Antena Sport

Reclamă

Rusescu a dezvăluit și ce discuție a purtat cu Adi Popa, cel care este susținător al „militarilor” și a jucat în Liga 2 pentru CSA Steaua.

”Steaua este echipa care joacă în prima ligă şi echipa care nu a retrogradat niciodată şi nu a jucat în liga a doua. Este Steaua la care este acelaşi patron din 2001-2002, nu s-a schimbat patronul.

Reclamă

Nu l-am certat pe Adi Popa. Noi, generaţia pe care a avut-o Reghecampf, am rămas prieteni între noi. Unii mai apropiaţi, alţii mai depărtaţi. Dar noi, dacă ne întâlnim, vorbim şi suntem prieteni. Eu pot să îi respect părerea lui Adi Popa, fără vreo problemă. L-am întrebat: ‘Când ai fost în tribună, la Steaua – Valencia, cine era patron?’. Şi eu eram fan, dar ai mei nu aveau şansă să mă aducă la meciuri.

Eu am părerea mea, Steaua lui Gigi Becali este Steaua Bucureşti. Simplu! Punct! Toţi oamenii normali, cu care m-am întâlnit pe stradă, niciunul nu mi-a spus că CSA e Steaua, absolut niciunul, de la copii şi până la adulţi.

Eu am jucat la Steaua toată perioada mea, am câştigat campionate cu Steaua, mă bucur că am făcut-o şi sunt împăcat”, a declarat Raul Rusescu la „Un Podcast”.

Reclamă 4 / 0/3

Mihai Stoica l-a făcut praf pe Adi Popa Mihai Stoica nu s-a abținut și l-a făcut praf pe Adi Popa. MM nu a rămas dator, după ce mijlocaşul a declarat că FCSB nu este Steaua. Managerul general al roş-albaştrilor a avut un discurs extrem de dur la adresa jucătorului de la Chiajna. Mihai Stoica a avut o serie de declaraţii ironice la adresa lui Adi Popa, şi îl sfătuieşte pe acesta să mai slăbească, dacă vrea să mai joace fotbal. Acesta a mai declarat că nu îşi aminteşte de un gol important marcat de Popa, pe vremea când evolua la formaţia lui Gigi Becali. „E un mic influencer, că fotbal nu mai joacă de când a plecat de la noi. De la FCSB, care nu e Steaua. Nu prea mai joacă. Cred că e atacant, nu? El să dă atacant, nu? A jucat în 3 campionate și a dat un gol atacantul ăsta mic. Dacă nu e atacant și e mijlocaș dreapta înseamnă că e ok, e o rată bună. Când îl dădeați voi titular în echipa aia din sezonul 2012/2013 – deși nu a fost, mai intra și el când lipsea câte unul – în față vârf era Adi Rocha sau Nikolic, Rusescu era număr 10, Chipciu dreapta, stânga Dodel Tănase. Ăla era primul 11. După aia, mai intra unul sau altul. E prea mult băgat în seamă. Foarte frumos, e opinia lui, normal. El a existat și a făcut bani în exclusivitate datorită echipei despre care spune că nu e. Unde a jucat în afară de doi ani la echipa Armatei? A fost și el pe acolo (n.r – la FCSB). Zi-mi un gol important marcat de băiatul ăsta. Unul, atât, nu vreau mai mult! Mie nu-mi plac oamenii ăștia care încearcă să treacă drept altcineva. Până a plecat la Reading, nu i-am auzit vocea. Când s-a întors, a început să explice niște chestii. Noi rămăsesm uimiți: ‘Cine ești, cum de te-ai schimbat?’. Mustang, bravo, mă, frumos, dar taci din gură că dai peste cei care erau și când nu vorbeai. Un jucător care a ajuns să vorbească încontinuu, să bată câmpii… aI făcut niște bani, ai făcut 35 de ani, bravo ție. Mai dă jos puțin din colac dacă vrei să ami joci pentru că ești puțin mai supronderal, așa pare. Ar trebui să tacă din gură pentru că vorbește prea mult. Mă mir că-l mai băgăm în seamă. Nu vreau să jignesc, dar ar fi bine să tacă din gură. Că a fost la echipa națională? Acolo a fost și Pușcaș…”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro. Reclamă