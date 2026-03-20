Mircea Lucescu l-a convocat la naţională, Gigi Becali l-a criticat: “Nu mi-a plăcut”

Bogdan Stănescu Publicat: 20 martie 2026, 21:16

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Hepta

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a convocat 3 jucători de la FCSB la naţională pentru barajul cu Turcia. Unul dintre ei a intrat în vizorul lui Gigi Becali (67 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Daniel Bîrligea, care mai mult ca sigur va fi vârful de atac în meciul României cu Turcia.

Gigi Becali: “Bîrligea nu mi-a plăcut”

“(n.r: Bîrligea cum vi s-a părut?) Bîrligea nu prea mi-a plăcut. Probabil era cu gândul la echipa naţională. Pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează că am câştigat”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB a învins-o, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe UTA Arad, în etapa a doua din play-out-ul Ligii 1. Echipa lui Rădoi a detronat-o pe UTA şi a revenit pe primul loc al play-out-ului.

Prima ocazie importantă a meciului a aparţinut oaspeţilor, dar Matei Popa a intervenit extraordinar la şutul lui Marius Coman, în minutul 13. Olaru a şutat şi el, peste poartă, în minutul 20, apoi Miculescu a trimis şi el pe lângă buturi, în minutul 45 şi prima repriză s-a terminat cu bucureştenii nereuşind să pună nici un şut pe poartă.

Reclamă
Reclamă

Golul gazdelor a venit în minutul 57, când Darius Olaru a pasat excelent pentru Miculescu şi acesta a înscris. Arădenii au trimis pe lângă poartă, în minutul 61, prin Alin Roman, dar meciul s-a încheiat cu victoria gazdelor, FCSB – UTA Arad 1-0.

Bucureştenii sunt pe primul loc în play-out, cu 27 de puncte, urmată de UTA Arad, cu 25 de puncte.

Reclamă
Reclamă
