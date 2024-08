Mircea Rednic ştie ce îi lipseşte ca să i se facă statuie la Arad: "Mă duc şi bat la uşă la Primărie ca să îmi facă un bust!" - Antena Sport

Munteanu a spus că Mircea Lucescu „nu a ajutat deloc fotbalul românesc”. „Il Luce” i-a răspuns acum.

”Era prea mic. Când scoteam eu fotbalul românesc la suprafață, probabil el nici nu exista sau poate că avea trei ani. Lucrurile pe care le-am făcut cu echipa națională, ca jucător al echipei naționale, căpitan al echipei naționale…

Am fost jucător la Dinamo, am avut calificări în cupele europene. Mai departe, am fost antrenor al naționalei și antrenor la Corvinul Hunedoara.

Nu uitați că la primul nostru meci, în duelul cu Argentina, înaintea Mondialului din 1982, erau 5 jucători de la Corvinul Hunedoara titulari în echipa națională, în acel meci pierdut cu 1-0.

Poate n-a văzut toate acele imagini cu acei jucători. Chiar nu am făcut nimic? Mai ales el ca antrenor trebuia să își dea seama de lucrul ăsta”, a declarat Mircea Lucescu, în conferința de presă în care a fost prezentat ca selecţioner al naţionalei.