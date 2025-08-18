Cum a uimit o vedetă de la naționala României un campionat de top: "Ne întrebam dacă a venit Zidane" - Antena Sport

Închide meniul
Cum a uimit o vedetă de la naționala României un campionat de top: “Ne întrebam dacă a venit Zidane”

Andrei Nicolae Publicat: 18 august 2025, 21:37

Echipa României, înainte de un meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2006 / Hepta

România a avut o generație foarte bună de jucători chiar și după ce Gică Hagi și colegii săi legendari și-au încheiat activitatea. Printre fotbaliștii care s-au remarcat la începutul anilor 2000 s-a numărat și Daniel Pancu, care a avut o perioadă bună când a evoluat la Beșitkaș între 2002 și 2005.

Recent, fostul antrenor al României U21 a povestit cum a decurs perioada sa din campionatul Turciei, care era unul dintre cele mai bune din Europa la acea vreme.

Daniel Pancu: “Nu-mi imaginam nivelul, dar știam că o să fie grandios”

În anul 2002, Rapid îl vindea pe Daniel Pancu la Beșitkaș în schimbul sumei de 2,25 milioane de dolari, la trei ani distanță după prima aventura în străinătate a fostului atacant. În 1999, fotbalistul de profil ofensiv era dat la Cesena, însă după un singur sezon se întorcea în Giulești.

Recent, Pancu a povestit cum a decurs perioada sa la echipa de top din Turcia pe care și-a început-o la 25 de ani. Atacantul a dezvăluit că nu era văzut drept o mare mutare la formația din Istanbul, însă totul s-a schimbat după doar un tur de campionat. În plus, actualul antrenor a mărturisit că un interimar de la Beșitkaș l-a asociat cu marele Zinedine Zidane prin prisma impactului pe care l-a avut la club.

Nu-mi imaginam nivelul la care sunt, dar știam că o să fie ceva grandios, mai ales că urma să mă reîntâlnesc cu nea Mircea (n.r. Lucescu). Turcia era pe locul 3 în lume cu echipa națională, campionatul era al șaselea din Europa… İlhan Mansız era deja o celebritate acolo!

Eram mult mai matur, mult mai bun decât eram înainte de plecarea în Italia (n.r. la Cesena) Țin minte… Am avut o prezentare foarte scurtă, am pupat steagul lui Beșiktaș și am plecat la antrenamente.

Oamenii au venit, au făcut o poză, au zis: «Un român de la Rapid»… În vremurile acelea, cu toate starurile care jucau în Turcia, nu părea nimic special că vine unul de la Rapid, din România, de pe locurile 3-4… Nu atrăgea atenția cu nimic transferul, părea ceva pasager. Ca după turul de campionat, să fiu în sondajele publicului pe primul loc, detașat, 30% procente peste următorul

Peste ani, a fost un interimar care mi-a povestit în două minute: «Daniel,când ai venit ziceam: Cine e ăsta, hai sa-l avem la numar, ca după 10 etape să ne întrebăm dacă a venit Zidane la Beșiktaș!» Cam ăsta a fost impactul. Din cineva pe care nu-l băga nimeni în seamă, pe lângă toate starurile, vine unu’ din Romania și le ia fața tuturor“, a povestit “Pancone” pentru cei de la GSP.

În trei ani și jumătate, Pancu a adunat 111 partide oficiale, înscriind de 24 de ori, inclusiv la debut. În ceea ce privește trofeele câștigate, fostul atacant a cucerit titlul în 2003 și Cupa Turciei în 2006, primind distincția pentru acel trofeu deși era împrumutat în acea perioadă pentru jumătate de sezon la Rapid.

