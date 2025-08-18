Cum a uimit o vedetă de la naționala României un campionat de top: "Ne întrebam dacă a venit Zidane" - Antena Sport

România a avut o generație foarte bună de jucători chiar și după ce Gică Hagi și colegii săi legendari și-au încheiat activitatea. Printre fotbaliștii care s-au remarcat la începutul anilor 2000 s-a numărat și Daniel Pancu, care a avut o perioadă bună când a evoluat la Beșitkaș între 2002 și 2005.

Recent, fostul antrenor al României U21 a povestit cum a decurs perioada sa din campionatul Turciei, care era unul dintre cele mai bune din Europa la acea vreme.

Daniel Pancu: “Nu-mi imaginam nivelul, dar știam că o să fie grandios”

În anul 2002, Rapid îl vindea pe Daniel Pancu la Beșitkaș în schimbul sumei de 2,25 milioane de dolari, la trei ani distanță după prima aventura în străinătate a fostului atacant. În 1999, fotbalistul de profil ofensiv era dat la Cesena, însă după un singur sezon se întorcea în Giulești.

Recent, Pancu a povestit cum a decurs perioada sa la echipa de top din Turcia pe care și-a început-o la 25 de ani. Atacantul a dezvăluit că nu era văzut drept o mare mutare la formația din Istanbul, însă totul s-a schimbat după doar un tur de campionat. În plus, actualul antrenor a mărturisit că un interimar de la Beșitkaș l-a asociat cu marele Zinedine Zidane prin prisma impactului pe care l-a avut la club.

“Nu-mi imaginam nivelul la care sunt, dar știam că o să fie ceva grandios, mai ales că urma să mă reîntâlnesc cu nea Mircea (n.r. Lucescu). Turcia era pe locul 3 în lume cu echipa națională, campionatul era al șaselea din Europa… İlhan Mansız era deja o celebritate acolo!