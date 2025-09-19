Mirel Rădoi a uimit pe toată lumea! Antrenorul nu a știut că Universitatea Craiova a transferat un nou atacant - Antena Sport

Mirel Rădoi a uimit pe toată lumea la conferința de presă premergătoare partidei cu Oțelul. Antrenorul oltenilor nu a știut că Universitatea Craiova a transferat un nou atacant.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Ramon Gomes de Lima, care a semnat cu echipa din Bănie în decursul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut de impresarii jucătorului, care va fi însă legitimat, în primă fază, la echipa a 2-a a oltenilor.

Mirel Rădoi a uimit pe toată lumea, la conferința de presă

În cadrul conferinței de presă, Mirel Rădoi a fost întrebat despre Ramon Gomes de Lima. Tehnicianul oltenilor a spus, spre surprinderea jurnaliștilor prezenți în sală, că nu îl conoaște pe brazilian.

„Cine? Nu știu nimic, nu se antrenează cu noi, până acum nu l-am văzut!”, a spus Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Oțelul.

Potrivit impresarilor, atacantul a semnat un contract valabil pe 3 sezoane cu Universitatea Craiova, cu opțiunea de prelungire pentru un al 4-lea an.