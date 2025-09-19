Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirel Rădoi a uimit pe toată lumea! Antrenorul nu a știut că Universitatea Craiova a transferat un nou atacant - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mirel Rădoi a uimit pe toată lumea! Antrenorul nu a știut că Universitatea Craiova a transferat un nou atacant

Mirel Rădoi a uimit pe toată lumea! Antrenorul nu a știut că Universitatea Craiova a transferat un nou atacant

Alex Ioniță Publicat: 19 septembrie 2025, 15:25

Comentarii
Mirel Rădoi a uimit pe toată lumea! Antrenorul nu a știut că Universitatea Craiova a transferat un nou atacant

FOTO: Sport Pictures

Mirel Rădoi a uimit pe toată lumea la conferința de presă premergătoare partidei cu Oțelul. Antrenorul oltenilor nu a știut că Universitatea Craiova a transferat un nou atacant.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Ramon Gomes de Lima, care a semnat cu echipa din Bănie în decursul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut de impresarii jucătorului, care va fi însă legitimat, în primă fază, la echipa a 2-a a oltenilor.

Mirel Rădoi a uimit pe toată lumea, la conferința de presă

În cadrul conferinței de presă, Mirel Rădoi a fost întrebat despre Ramon Gomes de Lima. Tehnicianul oltenilor a spus, spre surprinderea jurnaliștilor prezenți în sală, că nu îl conoaște pe brazilian.

„Cine? Nu știu nimic, nu se antrenează cu noi, până acum nu l-am văzut!”, a spus Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Oțelul.

Potrivit impresarilor, atacantul a semnat un contract valabil pe 3 sezoane cu Universitatea Craiova, cu opțiunea de prelungire pentru un al 4-lea an.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă
Observator
Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
Fanatik.ro
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
15:18
Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Oțelul – Universitatea Craiova: “Nu va fi deloc uşor”
15:00
LIVE VIDEOA doua sesiune de antrenamente a MP al Azerbaidjanului! Cursa e duminică (13:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
14:57
Andreea Ana, după bronzul cucerit la Campionatele Mondiale de lupte: “Privesc cu încredere către Jocurile Olimpice”
14:43
Veste uriaşă pentru FCSB! Doi titulari vor fi apţi de joc pentru primul meci din Europa League
14:14
FotoCadoul primit de Mirel Rădoi, înaintea debutului în Conference League! Legătura cu Metallica
14:12
Şedinţă la FCSB! Giovanni Becali, avertisment pentru un jucător: “Eu şi Gigi vom încerca să îi băgăm minţile în cap”
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 3 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 4 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 5 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 6 Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”