Mirel Rădoi a uimit pe toată lumea! Antrenorul nu a știut că Universitatea Craiova a transferat un nou atacant - Antena Sport

Mirel Rădoi a uimit pe toată lumea la conferința de presă premergătoare partidei cu Oțelul. Antrenorul oltenilor nu a știut că Universitatea Craiova a transferat un nou atacant.
Este vorba despre Ramon Gomes de Lima, care a semnat cu echipa din Bănie în decursul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut de impresarii jucătorului, care va fi însă legitimat, în primă fază, la echipa a 2-a a oltenilor.
În cadrul conferinței de presă, Mirel Rădoi a fost întrebat despre Ramon Gomes de Lima. Tehnicianul oltenilor a spus, spre surprinderea jurnaliștilor prezenți în sală, că nu îl conoaște pe brazilian.
„Cine? Nu știu nimic, nu se antrenează cu noi, până acum nu l-am văzut!”, a spus Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Oțelul.
Potrivit impresarilor, atacantul a semnat un contract valabil pe 3 sezoane cu Universitatea Craiova, cu opțiunea de prelungire pentru un al 4-lea an.
