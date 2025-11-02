Mirel Rădoi a spus de ce a plecat la vestiare înainte de finalul din Univ. Craiova - Rapid 2-2: „Nu am mai avut răbdare” - Antena Sport

Mirel Rădoi a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu Rapid, scor 2-2, în etapa a 15-a din Liga 1. Oltenii au reușit să egaleze în minutul 90+10, dintr-un penalty executat de Steven Nsimba.
Rapid a condus cu 2-1 după golurile marcate de Tobias Christensen și de Lars Kramer. Pentru Universitatea Craiova, celălalt gol al partidei a fost marcat de Adrian Rus. Grație remizei, giuleștenii au urcat provizoriu pe primul loc în Liga 1.
Mirel Rădoi, prima reacție după Universitatea Craiova – Rapid 2-2
Mirel Rădoi a declarat că rezultatul este unul „injust”, date fiind ocaziile uriașe ratate de echipa sa, pe parcursul partidei. Antrenorul oltenilor a dezvăluit și motivul pentru care a plecat la vestiare înainte de final, mărturisind că și-a dorit să revadă faza în urma căreia oltenii au primit penalty, dictat cu ajutorul VAR-ului.
„Am făcut o repriză foarte bună în multe meciuri. Sunt mulțumit de cum s-a desfășurat toată partida, am fost echipa care a condus ostilitățile din toate punctele de vedere. Rezultatul e injust. E important că au acoperit zonele care trebuiau, cu puțină atenție la finalizare, puteam vorbi de alt rezultat. Eu am fost bucuros, le-am spus la pauză, e chestiune de timp până când fotbalul te răsplătește. Și dacă pierdeam, la cum am jucat, e o chestie de timp până când vom juca. Am încercat să le arăt imagini la pauză, dar n-am găsit nimic de partea Rapidului.
Nu au făcut altceva decât să se bucure de fotbal, e meritul lor. Se acumulează și la ei o stare de oboseală, poate și o stare de relaxare, sunt mulți care nu au făcut pregătirea cu noi, nu facem așa, aruncăm tricourile în sus și primii 11 care prind, joacă. Sunt mulți factori care influențează.
Nu am mai avut răbdare să văd live pe computer și am intrat în vestiar să văd reluările. Noi nu vedem în direct, în interior dau și reluările. Să nu ies să fac acuzații, mie mi se părea clar. Nu avea cum să nu…dar erau lucrurile foarte clare.
La maxim 5 puncte de prima poziție, dacă mâine s-ar încheia campionatul, suntem la 3 puncte. Avem un număr mare de partide unde suntem neînvinși. Avem un pahar pe jumătate gol, eu văd partea plină a lucrurilor. N-aș vrea să…a fost o discuție privată. Am încercat să fie altfel, cât sunt în fața echipei, și conducătorii știu, eu nu vreau să conduc echipa. Ce se întâmplă în vestiar, e doar treaba mea, nu s-a pus problema să am nevoie de ajutor.
Pe la toate echipele am reușit să stăpânesc vestiarul, asta a fost rugămintea mea, să mă lase să fac ce vor cu jucătorii, în limitele bunului simț. Accept și de la jucători, am capacitatea de a-i asculta, să ajung acasă și să analizez. M-am uitat la Rapid Viena, o echipă foarte bună, au întors rezultatul cu Sturm Graz, sunt aproape de primul loc. O echipă foarte bună, puternică, la fel de puternică ca și Rakow. Au o dinamică pe posesie cum nu mi-aș fi închipuit că pot fi echipe în Austria”, a declarat Mirel Rădoi, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Rapid 2-2.
