Mirel Rădoi a spus de ce a plecat la vestiare înainte de finalul din Univ. Craiova - Rapid 2-2: „Nu am mai avut răbdare” - Antena Sport

Mirel Rădoi a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu Rapid, scor 2-2, în etapa a 15-a din Liga 1. Oltenii au reușit să egaleze în minutul 90+10, dintr-un penalty executat de Steven Nsimba.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a condus cu 2-1 după golurile marcate de Tobias Christensen și de Lars Kramer. Pentru Universitatea Craiova, celălalt gol al partidei a fost marcat de Adrian Rus. Grație remizei, giuleștenii au urcat provizoriu pe primul loc în Liga 1.

Mirel Rădoi, prima reacție după Universitatea Craiova – Rapid 2-2

Mirel Rădoi a declarat că rezultatul este unul „injust”, date fiind ocaziile uriașe ratate de echipa sa, pe parcursul partidei. Antrenorul oltenilor a dezvăluit și motivul pentru care a plecat la vestiare înainte de final, mărturisind că și-a dorit să revadă faza în urma căreia oltenii au primit penalty, dictat cu ajutorul VAR-ului.

„Am făcut o repriză foarte bună în multe meciuri. Sunt mulțumit de cum s-a desfășurat toată partida, am fost echipa care a condus ostilitățile din toate punctele de vedere. Rezultatul e injust. E important că au acoperit zonele care trebuiau, cu puțină atenție la finalizare, puteam vorbi de alt rezultat. Eu am fost bucuros, le-am spus la pauză, e chestiune de timp până când fotbalul te răsplătește. Și dacă pierdeam, la cum am jucat, e o chestie de timp până când vom juca. Am încercat să le arăt imagini la pauză, dar n-am găsit nimic de partea Rapidului.

Nu au făcut altceva decât să se bucure de fotbal, e meritul lor. Se acumulează și la ei o stare de oboseală, poate și o stare de relaxare, sunt mulți care nu au făcut pregătirea cu noi, nu facem așa, aruncăm tricourile în sus și primii 11 care prind, joacă. Sunt mulți factori care influențează.