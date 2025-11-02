Daniel Opriţa a sărit la scandal după ce Steaua a pierdut în Ghencea. Penalty executat mult peste poartă - Antena Sport

Steaua a fost învinsă de CSC Dumbrăviţa, scor 1-0, pe teren propriu. Golul a fost marcat de Pădurariu, în minutul 76, din penalti. În minutul 90+5, Steaua a ratat un penalty, executată mult peste poartă de Chipirliu.

Daniel Opriţa a sărit la scandal

După ratarea penalty-ului, în dreptul băncilor tehnice, Daniel Opriţa a sărit la scandal la un jucător al oaspeţilor de la Dumbrăvița. Am avut parte de un meleu, dar totul s-a rezolvat fără mari probleme.

Scandalul poate fi văzut AICI, la minutul 02:05:00

Bogdan Chipirliu și Adrian Ilie au fost jucătorii de la Steaua care nu s-au ferit de scandal, având parte de câteva îmbrânceli şi injurii între cei din staffurile celor două echipe, dar şi între fotbalişti.

Jocul a fost reluat după scandal, dar arbitrul a fluierat finalul meciului după doar câteva secunde. Steaua a înregistrat astfel al patrulea eşec al sezonului, dar primul de pe Ghencea.

Lider în clasament este Corvinul, cu 32 de puncte. Steaua este pe 4, cu 23 de puncte, iar Dinamo pe 15, cu 11 puncte, la egalitate cu Dumbrăviţa, care este pe 16. Concordia ocupă poziţia a zecea, cu 20 de puncte.