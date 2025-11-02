Legenda Craiovei s-a revoltat, după ce Mirel Rădoi a plecat în timpul meciului cu Rapid: "Nu are voie să plece!" - Antena Sport

Mirel Rădoi a surprins la finalul meciului dintre Universitatea Craiova şi Rapid, atunci când a plecat la vestiare, cu toate că mai erau câteva minute de joc. Aurel Ţicleanu nu a privit cu ochi buni această decizie a antrenorului din Bănie.

În prelungirile partidei, Etim a fost lovit cu pumnul în cap de Marian Aiaoni, dar arbitrul Marcel Bîrsan nu a dictat lovitură de la 11 metri. Extrem de nervos, Mirel Rădoi a plecat direct la vestiare.

Aurel Ţicleanu l-a taxat pe Mirel Rădoi: “Ar trebui să plece ultimul”

Bîrsan a fost chemat între timp la monitorul VAR şi a dictat penalty. Nsimba a marcat în minutul 90+9 şi a adus un punct extrem de important pentru olteni. În tot acest timp, Mirel Rădoi a revenit pe bancă.

Aurel Ţicleanu, fostul mare jucător al Craiovei Maxima, nu a fost de acord cu gestul lui Mirel Rădoi şi i-a cerut antrenorului să fie un lider adevărat, indiferent de situaţie:

“După mine, nu este OK. El trebuie să dea echilibru acolo, ar trebui să plece ultimul! Mirel n-are voie să plece de acolo. Și dacă iau faza în sine. Arbitrul nu a fluierat din prima, lui i s-a părut a fi evident. Uite, a fost chemat la VAR și omul și-a schimbat decizia!