Legenda Craiovei s-a revoltat, după ce Mirel Rădoi a plecat în timpul meciului cu Rapid: "Nu are voie să plece!" - Antena Sport

Mirel Rădoi a surprins la finalul meciului dintre Universitatea Craiova şi Rapid, atunci când a plecat la vestiare, cu toate că mai erau câteva minute de joc. Aurel Ţicleanu nu a privit cu ochi buni această decizie a antrenorului din Bănie.
În prelungirile partidei, Etim a fost lovit cu pumnul în cap de Marian Aiaoni, dar arbitrul Marcel Bîrsan nu a dictat lovitură de la 11 metri. Extrem de nervos, Mirel Rădoi a plecat direct la vestiare.
Aurel Ţicleanu l-a taxat pe Mirel Rădoi: “Ar trebui să plece ultimul”
Bîrsan a fost chemat între timp la monitorul VAR şi a dictat penalty. Nsimba a marcat în minutul 90+9 şi a adus un punct extrem de important pentru olteni. În tot acest timp, Mirel Rădoi a revenit pe bancă.
Aurel Ţicleanu, fostul mare jucător al Craiovei Maxima, nu a fost de acord cu gestul lui Mirel Rădoi şi i-a cerut antrenorului să fie un lider adevărat, indiferent de situaţie:
“După mine, nu este OK. El trebuie să dea echilibru acolo, ar trebui să plece ultimul! Mirel n-are voie să plece de acolo. Și dacă iau faza în sine. Arbitrul nu a fluierat din prima, lui i s-a părut a fi evident. Uite, a fost chemat la VAR și omul și-a schimbat decizia!
Tu trebuie să rămâi acolo! Vrei să fii în cabină și să dai tonul, să ai diapazonul. Atunci ține-l tot timpul! Și în teren și în afara lui, și pe margine. Nu abandona”, a declarat Aurel Ţicleanu, la primasport.ro.
Universitatea Craiova şi Rapid au încheiat la egalitate derby-ul etapei cu numărul 15, scor 2-2. Cele două formaţii care se bat la titlu au oferit un duel tare pe Ion Oblemenco, acolo unde oltenii au avut ocaziile mai mari, dar giuleştenii au fost cei care au condus de fiecare dată.
Chiar şi aşa, echipa lui Costel Gâlcă nu a reuşit să plece cu toate cele trei puncte de la Craiova, după ce Nsimba a marcat golul egalizator în minutul 90+9, dintr-un penalty.
În urma acestui meci, Rapid a trecut pe primul loc, cu 32 de puncte, cel puţin până la meciul de luni seară pe care FC Botoşani îl va juca pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti, moldovenii având 31 de puncte. Universitatea Craiova este pe locul 3, cu 29 de puncte, după 15 etape.
