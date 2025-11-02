Victor Angelescu nu se teme de FCSB! Discurs războinic, după 2-2 cu Craiova: „Putem să câștigăm titlul” - Antena Sport

Spectacol total pe ”Ion Oblemenco”, acolo unde Universitatea Craiova și Rapid București au remizat, scor 2-2, în cel mai tare joc al rundei cu numărul 15 din Liga 1.

Oltenii lui Mirel Rădoi au restabilit egalitatea în al zecelea minut de prelungire, după ce Aioani a comis un fault în careu. Din penalty-ul rezultat, Steven Nsimba a marcat golul care a adus un punct pentru „lei”.

Victor Angelescu, mulțumit de parcursul Rapidului de până acum

Universitatea Craiova a scos un punct din confruntarea cu Rapid București, după un joc intens și disputat pe ”Ion Oblemenco”. Echipa lui Mirel Rădoi a controlat partida și a reușit să rămână neînvinsă pe teren propriu în acest sezon.

Victor Angelescu a tras concluziile după fluierul final și s-a declarat mulțumit de rezultat, având în vedere faptul că puține echipe au luat puncte de pe acest stadion.

„Când iei gol la ultima fază e frustrant. Nu îți pică bine, dar e un rezultat echitabil. Dacă am fi câștigat, câștigam cu noroc. Craiova a făcut o primă repriză foarte bună. E greu să joci în Bănie, se câștigă greu aici. Nu ai cum să nu fii frustrat când la ultima fază iei gol.