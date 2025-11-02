Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Angelescu nu se teme de FCSB! Discurs războinic, după 2-2 cu Craiova: „Putem să câștigăm titlul” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Victor Angelescu nu se teme de FCSB! Discurs războinic, după 2-2 cu Craiova: „Putem să câștigăm titlul”

Victor Angelescu nu se teme de FCSB! Discurs războinic, după 2-2 cu Craiova: „Putem să câștigăm titlul”

Daniel Işvanca Publicat: 2 noiembrie 2025, 23:31

Comentarii
Victor Angelescu nu se teme de FCSB! Discurs războinic, după 2-2 cu Craiova: Putem să câștigăm titlul”

Victor Angelescu și Dan Șucu / Profimedia

Spectacol total pe ”Ion Oblemenco”, acolo unde Universitatea Craiova și Rapid București au remizat, scor 2-2, în cel mai tare joc al rundei cu numărul 15 din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oltenii lui Mirel Rădoi au restabilit egalitatea în al zecelea minut de prelungire, după ce Aioani a comis un fault în careu. Din penalty-ul rezultat, Steven Nsimba a marcat golul care a adus un punct pentru „lei”.

Victor Angelescu, mulțumit de parcursul Rapidului de până acum

Universitatea Craiova a scos un punct din confruntarea cu Rapid București, după un joc intens și disputat pe ”Ion Oblemenco”. Echipa lui Mirel Rădoi a controlat partida și a reușit să rămână neînvinsă pe teren propriu în acest sezon.

Victor Angelescu a tras concluziile după fluierul final și s-a declarat mulțumit de rezultat, având în vedere faptul că puține echipe au luat puncte de pe acest stadion.

„Când iei gol la ultima fază e frustrant. Nu îți pică bine, dar e un rezultat echitabil. Dacă am fi câștigat, câștigam cu noroc. Craiova a făcut o primă repriză foarte bună. E greu să joci în Bănie, se câștigă greu aici. Nu ai cum să nu fii frustrat când la ultima fază iei gol.

Reclamă
Reclamă

(n. r. eroare Aioani) Aioani a făcut o primă repriză senzațională. A ieșit, așa cum ne-a scos, se întâmplă. Nu sunt supărat. Trebuie să ne gândim bine, puteam face mai multe în prima repriză.

Eu îmi doresc să ne batem la titlu și cred că putem să-l câștigăm. Contează că am făcut 32 de puncte, eu sunt foarte mulțumit de numărul de puncte. Am făcut o primă parte a campionatului foarte bună”.

Victor Angelescu: „Dacă ne e frică că vor veni din urmă, nu avem nicio șansă”

„E un rezultat corect. Antrenorii sunt prinși în febra meciului. Au avut o repriză în care puteau înscrie mai mult, ne-au dominat. E o lecție pe care ar trebui să o învățăm. Este un punct câștigat. Eu sunt convins că FCSB va intra în play-off, vrem să ne batem cu cei mai puternici.

Blocarea intersecțiilor din București se amendează cu până la 2.000 de lei. Puțini știu regulaBlocarea intersecțiilor din București se amendează cu până la 2.000 de lei. Puțini știu regula
Reclamă

Dacă ne e frică că vor veni din urmă, nu avem nicio șansă. Să intre cele mai bune și dacă vom demonstra că suntem cei mai buni, vom demonstra cu FCSB, Craiova, Botoșani, Dinamo..”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Primele ipoteze în cazul exploziei din Dej. Anchetatorii caută probe sub ce a mai rămas din casa distrusă
Observator
Primele ipoteze în cazul exploziei din Dej. Anchetatorii caută probe sub ce a mai rămas din casa distrusă
Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte de finalul derby-ului cu U Craiova – Rapid 2-2. După ce s-a întors, antrenorul a oferit imaginile serii. Foto
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte de finalul derby-ului cu U Craiova – Rapid 2-2. După ce s-a întors, antrenorul a oferit imaginile serii. Foto
0:30 3 nov.
LIVE VIDEONew Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder se joacă ACUM. Thunder caută să îşi extindă seria de invincibilitate
0:03 3 nov.
“Frustrarea e mare!” Mihai Rotaru a pus tunurile pe arbitraj, după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Cerem să fim respectaţi”
23:40
Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă”
23:36
Legenda Craiovei s-a revoltat, după ce Mirel Rădoi a plecat în timpul meciului cu Rapid: “Nu are voie să plece!”
23:11
Mirel Rădoi a spus de ce a plecat la vestiare înainte de finalul din Univ. Craiova – Rapid 2-2: „Nu am mai avut răbdare”
23:06
Costel Gâlcă şi-a pus la zid jucătorii după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Sub orice critică! Unii nu au existat”
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 3 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 4 Dani Coman, replică devastatoare după derapajul lui Gigi Becali: “S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul” 5 Daniel Opriţa a sărit la scandal după ce Steaua a pierdut în Ghencea. Penalty executat mult peste poartă 6 Derapaj al lui Gigi Becali! Jucătorul care nu va mai ajunge la FCSB: “Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”