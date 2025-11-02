Victor Angelescu nu se teme de FCSB! Discurs războinic, după 2-2 cu Craiova: „Putem să câștigăm titlul” - Antena Sport

Spectacol total pe ”Ion Oblemenco”, acolo unde Universitatea Craiova și Rapid București au remizat, scor 2-2, în cel mai tare joc al rundei cu numărul 15 din Liga 1.
Oltenii lui Mirel Rădoi au restabilit egalitatea în al zecelea minut de prelungire, după ce Aioani a comis un fault în careu. Din penalty-ul rezultat, Steven Nsimba a marcat golul care a adus un punct pentru „lei”.
Victor Angelescu, mulțumit de parcursul Rapidului de până acum
Universitatea Craiova a scos un punct din confruntarea cu Rapid București, după un joc intens și disputat pe ”Ion Oblemenco”. Echipa lui Mirel Rădoi a controlat partida și a reușit să rămână neînvinsă pe teren propriu în acest sezon.
Victor Angelescu a tras concluziile după fluierul final și s-a declarat mulțumit de rezultat, având în vedere faptul că puține echipe au luat puncte de pe acest stadion.
„Când iei gol la ultima fază e frustrant. Nu îți pică bine, dar e un rezultat echitabil. Dacă am fi câștigat, câștigam cu noroc. Craiova a făcut o primă repriză foarte bună. E greu să joci în Bănie, se câștigă greu aici. Nu ai cum să nu fii frustrat când la ultima fază iei gol.
(n. r. eroare Aioani) Aioani a făcut o primă repriză senzațională. A ieșit, așa cum ne-a scos, se întâmplă. Nu sunt supărat. Trebuie să ne gândim bine, puteam face mai multe în prima repriză.
Eu îmi doresc să ne batem la titlu și cred că putem să-l câștigăm. Contează că am făcut 32 de puncte, eu sunt foarte mulțumit de numărul de puncte. Am făcut o primă parte a campionatului foarte bună”.
Victor Angelescu: „Dacă ne e frică că vor veni din urmă, nu avem nicio șansă”
„E un rezultat corect. Antrenorii sunt prinși în febra meciului. Au avut o repriză în care puteau înscrie mai mult, ne-au dominat. E o lecție pe care ar trebui să o învățăm. Este un punct câștigat. Eu sunt convins că FCSB va intra în play-off, vrem să ne batem cu cei mai puternici.
Dacă ne e frică că vor veni din urmă, nu avem nicio șansă. Să intre cele mai bune și dacă vom demonstra că suntem cei mai buni, vom demonstra cu FCSB, Craiova, Botoșani, Dinamo..”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.
