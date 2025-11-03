"Frustrarea e mare!" Mihai Rotaru a pus tunurile pe arbitraj, după Universitatea Craiova - Rapid 2-2: "Cerem să fim respectaţi" - Antena Sport

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, s-a plâns de arbitraj, după remiza obţinută de olteni dramatic, în minutul 90+9, în meciul cu Rapid, scor 2-2. Nsimba a marcat golul victoriei dintr-un penalty neacordat în primă fază de centralul Marcel Bîrsan.
Mirel Rădoi a avut o ieşire nervoasă şi a plecata vestiare, după ce a văzut că Bîrsan nu a acordat nimic la lovitura primită de Etim de la Aioani. După consultarea VAR, Craiova a primit penalty.
Mihai Rotaru, după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Arbitrul i-a scos din 16 metri”
Mihai Rotaru s-a plâns la finalul partidei de maniera de arbitraj a lui Bîrsan şi consideră că arbitrul a scos-o pe Rapid din propriul careu, în momentele foarte bune de joc ale oltenilor.
De asemenea, el a înţeles şi ieşirea nervoasă a lui Mirel Rădoi şi a cerut respect din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor:
“Când au marcat, m-am gândit că nu e problemă, îi batem 4-1. Era un meci pe care îl dominam complet, golul nu avea cum să nu vină. În minutul 2 al reprizei a doua, ocazie mare. Am pus presiune. Arbitrul i-a scos din 16 metri, ne-a trimis pe noi în jumătatea noastră, a creat un sentiment de frustrare.
Am aflat că vicierea de rezultat costă 2 etape la Chivulete, una la Cojocaru. La Bancu vs Armstrong a fost viciere de rezultate, Chivulete a primit două etape.
(N.r. Despre faza când Rădoi a plecat la vestiare?) După ce am avut 2-3 faze…după ce a văzut că i-a scos pe Rapid din terenul lor, a plecat de frustrare, noi respectăm CCA, dar cerem să fim respectați. Arbitrul a lăsat jocul liber.
Nu mai era nicio fază, dacă se continua jocul cu minge de arbitru, se întorcea. Frustrarea e mare, domnul Bîrsan n-a dat penalty. A întors-o după”, a declarat Mihai Rotaru, la primasport.ro.
Universitatea Craiova – Rapid 2-2
Universitatea Craiova şi Rapid au încheiat la egalitate derby-ul etapei cu numărul 15, scor 2-2. Cele două formaţii care se bat la titlu au oferit un duel tare pe Ion Oblemenco, acolo unde oltenii au avut ocaziile mai mari, dar giuleştenii au fost cei care au condus de fiecare dată.
Chiar şi aşa, echipa lui Costel Gâlcă nu a reuşit să plece cu toate cele trei puncte de la Craiova, după ce Nsimba a marcat golul egalizator în minutul 90+9, dintr-un penalty.
În urma acestui meci, Rapid a trecut pe primul loc, cu 32 de puncte, cel puţin până la meciul de luni seară pe care FC Botoşani îl va juca pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti, moldovenii având 31 de puncte. Universitatea Craiova este pe locul 3, cu 29 de puncte, după 15 etape.
