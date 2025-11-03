Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Frustrarea e mare!" Mihai Rotaru a pus tunurile pe arbitraj, după Universitatea Craiova - Rapid 2-2: "Cerem să fim respectaţi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Frustrarea e mare!” Mihai Rotaru a pus tunurile pe arbitraj, după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Cerem să fim respectaţi”

“Frustrarea e mare!” Mihai Rotaru a pus tunurile pe arbitraj, după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Cerem să fim respectaţi”

Publicat: 3 noiembrie 2025, 0:03

Comentarii
Frustrarea e mare! Mihai Rotaru a pus tunurile pe arbitraj, după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: Cerem să fim respectaţi

Mihai Rotaru / Sport Pictures

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, s-a plâns de arbitraj, după remiza obţinută de olteni dramatic, în minutul 90+9, în meciul cu Rapid, scor 2-2. Nsimba a marcat golul victoriei dintr-un penalty neacordat în primă fază de centralul Marcel Bîrsan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi a avut o ieşire nervoasă şi a plecata vestiare, după ce a văzut că Bîrsan nu a acordat nimic la lovitura primită de Etim de la Aioani. După consultarea VAR, Craiova a primit penalty.

Mihai Rotaru, după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Arbitrul i-a scos din 16 metri”

Mihai Rotaru s-a plâns la finalul partidei de maniera de arbitraj a lui Bîrsan şi consideră că arbitrul a scos-o pe Rapid din propriul careu, în momentele foarte bune de joc ale oltenilor.

De asemenea, el a înţeles şi ieşirea nervoasă a lui Mirel Rădoi şi a cerut respect din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor:

“Când au marcat, m-am gândit că nu e problemă, îi batem 4-1. Era un meci pe care îl dominam complet, golul nu avea cum să nu vină. În minutul 2 al reprizei a doua, ocazie mare. Am pus presiune. Arbitrul i-a scos din 16 metri, ne-a trimis pe noi în jumătatea noastră, a creat un sentiment de frustrare.

Reclamă
Reclamă

Am aflat că vicierea de rezultat costă 2 etape la Chivulete, una la Cojocaru. La Bancu vs Armstrong a fost viciere de rezultate, Chivulete a primit două etape.

(N.r. Despre faza când Rădoi a plecat la vestiare?) După ce am avut 2-3 faze…după ce a văzut că i-a scos pe Rapid din terenul lor, a plecat de frustrare, noi respectăm CCA, dar cerem să fim respectați. Arbitrul a lăsat jocul liber.

Nu mai era nicio fază, dacă se continua jocul cu minge de arbitru, se întorcea. Frustrarea e mare, domnul Bîrsan n-a dat penalty. A întors-o după”, a declarat Mihai Rotaru, la primasport.ro.

Blocarea intersecțiilor din București se amendează cu până la 2.000 de lei. Puțini știu regulaBlocarea intersecțiilor din București se amendează cu până la 2.000 de lei. Puțini știu regula
Reclamă

Universitatea Craiova – Rapid 2-2

Universitatea Craiova şi Rapid au încheiat la egalitate derby-ul etapei cu numărul 15, scor 2-2. Cele două formaţii care se bat la titlu au oferit un duel tare pe Ion Oblemenco, acolo unde oltenii au avut ocaziile mai mari, dar giuleştenii au fost cei care au condus de fiecare dată.

Chiar şi aşa, echipa lui Costel Gâlcă nu a reuşit să plece cu toate cele trei puncte de la Craiova, după ce Nsimba a marcat golul egalizator în minutul 90+9, dintr-un penalty.

În urma acestui meci, Rapid a trecut pe primul loc, cu 32 de puncte, cel puţin până la meciul de luni seară pe care FC Botoşani îl va juca pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti, moldovenii având 31 de puncte. Universitatea Craiova este pe locul 3, cu 29 de puncte, după 15 etape.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Primele ipoteze în cazul exploziei din Dej. Anchetatorii caută probe sub ce a mai rămas din casa distrusă
Observator
Primele ipoteze în cazul exploziei din Dej. Anchetatorii caută probe sub ce a mai rămas din casa distrusă
Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte de finalul derby-ului cu U Craiova – Rapid 2-2. După ce s-a întors, antrenorul a oferit imaginile serii. Foto
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte de finalul derby-ului cu U Craiova – Rapid 2-2. După ce s-a întors, antrenorul a oferit imaginile serii. Foto
23:40
Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă”
23:36
Legenda Craiovei s-a revoltat, după ce Mirel Rădoi a plecat în timpul meciului cu Rapid: “Nu are voie să plece!”
23:31
Victor Angelescu nu se teme de FCSB! Discurs războinic, după 2-2 cu Craiova: „Putem să câștigăm titlul”
23:11
Mirel Rădoi a spus de ce a plecat la vestiare înainte de finalul din Univ. Craiova – Rapid 2-2: „Nu am mai avut răbdare”
23:06
Costel Gâlcă şi-a pus la zid jucătorii după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Sub orice critică! Unii nu au existat”
22:53
Jucătorii Rapidului, resemnați după ce au ratat victoria în Bănie: „Trăiesc senzația unei înfrângeri”
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 3 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 4 Dani Coman, replică devastatoare după derapajul lui Gigi Becali: “S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul” 5 Daniel Opriţa a sărit la scandal după ce Steaua a pierdut în Ghencea. Penalty executat mult peste poartă 6 Derapaj al lui Gigi Becali! Jucătorul care nu va mai ajunge la FCSB: “Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”