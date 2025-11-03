"Frustrarea e mare!" Mihai Rotaru a pus tunurile pe arbitraj, după Universitatea Craiova - Rapid 2-2: "Cerem să fim respectaţi" - Antena Sport

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, s-a plâns de arbitraj, după remiza obţinută de olteni dramatic, în minutul 90+9, în meciul cu Rapid, scor 2-2. Nsimba a marcat golul victoriei dintr-un penalty neacordat în primă fază de centralul Marcel Bîrsan.

Mirel Rădoi a avut o ieşire nervoasă şi a plecata vestiare, după ce a văzut că Bîrsan nu a acordat nimic la lovitura primită de Etim de la Aioani. După consultarea VAR, Craiova a primit penalty.

Mihai Rotaru, după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Arbitrul i-a scos din 16 metri”

Mihai Rotaru s-a plâns la finalul partidei de maniera de arbitraj a lui Bîrsan şi consideră că arbitrul a scos-o pe Rapid din propriul careu, în momentele foarte bune de joc ale oltenilor.

De asemenea, el a înţeles şi ieşirea nervoasă a lui Mirel Rădoi şi a cerut respect din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor:

“Când au marcat, m-am gândit că nu e problemă, îi batem 4-1. Era un meci pe care îl dominam complet, golul nu avea cum să nu vină. În minutul 2 al reprizei a doua, ocazie mare. Am pus presiune. Arbitrul i-a scos din 16 metri, ne-a trimis pe noi în jumătatea noastră, a creat un sentiment de frustrare.