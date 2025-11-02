Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder LIVE VIDEO (22:30). Thunder caută să îşi extindă seria de invincibilitate - Antena Sport

Home | NBA | New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder LIVE VIDEO (22:30). Thunder caută să îşi extindă seria de invincibilitate

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder LIVE VIDEO (22:30). Thunder caută să îşi extindă seria de invincibilitate

Publicat: 2 noiembrie 2025, 18:14

Comentarii
New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder LIVE VIDEO (22:30). Thunder caută să îşi extindă seria de invincibilitate

Shai Gilgeous-Alexander / Profimedia

Meciul dintre New Orleans Pelicans şi Oklahoma City Thunder va începe la ora 22:30 şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana en-titre este una dintre cele trei echipe neînvinse în acest început de sezon din NBA, iar Thunder caută să îşi extindă seria în meciul de duminică seară, cu Pelicans.

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder LIVE VIDEO (22:30)

Oklahoma City Thunder a avut un început nebun de sezon. Primele două meciuri au fost câştigate după prelungiri, mai întâi cu Houston Rockets, după care contra Indianei Pacers, echipa pe care Thunder a învins-o în finala din iunie.

Au urmat apoi victorii pentru Oklahoma contra celor de la Atlanta Hawks, Dallas Mavericks, Sacramento Kings şi Washington Wizards.

La polul opus se află New Orleans Pelicans, echipă care a pierdut toate cele cinci meciuri disputate până acum în acest sezon. Memphis Grizzlie, San Antonio Spurs, Boston Celtics, Denver Nuggets şi Los Angeles Clippers sunt echipele care au învins formaţia din Louisiana. De menţionat că succesul celor de la Spurs a venit după prelungiri.

Reclamă
Reclamă

Toţi ochii vor fi pe Shai Gilgeous-Alexander, cel care are un început excelent de sezon. El are o medie de 34.2 puncte, 5.7 recuperări şi 5.7 pase decisive.

Sezonul trecut, Oklahoma City şi-a câştigat toate cele patru dueluri cu New Orleans. De altfel, ultima victorie a lui Pelicans contra lui Thunder a venit în urmă cu fix doi ani, pe 2 noiembrie 2023.

CALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economieCALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Observator
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Meme Stoica dă foc fanilor: „Rapid și Craiova au suporteri la un loc cât are FCSB!”
Fanatik.ro
Meme Stoica dă foc fanilor: „Rapid și Craiova au suporteri la un loc cât are FCSB!”
19:23
A fost antrenat de Guardiola, dar Cristi Chivu l-a cucerit: “Se vede mâna lui! A reuşit să ne facă mai buni”
18:57
Universitatea Craiova – Rapid, 20:30, LIVE TEXT. Echipele de start pentru capul de afiș al etapei
18:57
„Te întorci în circuit?” Simona Halep a dat răspunsul direct de la Turneul Campioanelor
18:40
CSM București suferă a doua înfrângere la rând în Liga Campionilor. S-a strigat demisia lui Adi Vasile
18:36
Standing ovation pentru Cristina Neagu! Moment superb în timpul meciului CSM Bucureşti – Odense
18:25
Jannik Sinner, campionul Mastersului de la Paris! Italianul revine pe locul 1 mondial
Vezi toate știrile
1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 4 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 5 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 6 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului