New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder LIVE VIDEO (22:30). Thunder caută să îşi extindă seria de invincibilitate - Antena Sport

Meciul dintre New Orleans Pelicans şi Oklahoma City Thunder va începe la ora 22:30 şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY.

Campioana en-titre este una dintre cele trei echipe neînvinse în acest început de sezon din NBA, iar Thunder caută să îşi extindă seria în meciul de duminică seară, cu Pelicans.

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder LIVE VIDEO (22:30)

Oklahoma City Thunder a avut un început nebun de sezon. Primele două meciuri au fost câştigate după prelungiri, mai întâi cu Houston Rockets, după care contra Indianei Pacers, echipa pe care Thunder a învins-o în finala din iunie.

Au urmat apoi victorii pentru Oklahoma contra celor de la Atlanta Hawks, Dallas Mavericks, Sacramento Kings şi Washington Wizards.

La polul opus se află New Orleans Pelicans, echipă care a pierdut toate cele cinci meciuri disputate până acum în acest sezon. Memphis Grizzlie, San Antonio Spurs, Boston Celtics, Denver Nuggets şi Los Angeles Clippers sunt echipele care au învins formaţia din Louisiana. De menţionat că succesul celor de la Spurs a venit după prelungiri.