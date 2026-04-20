Mirel Rădoi i-a dat credit, dar Târnovanu a făcut cadou două goluri pentru Farul!

Chiar dacă Gigi Becali a anunţat că nu mai joacă cu Ştefan Târnovanu între buturi şi a cerut să fie folosit Matei Popa (18 ani), ca jucător U21, pentru a putea trimite în câmp 10 jucători cu experiență, Rădoi a hotărât altceva. Mai exact, în poartă a fost trimis de două etape Ştefan Târnovanu, care ameninţa cu plecarea de la echipă.
Dacă la meciul cu Oţelul, atunci când a fost folosit titular, nu a avut ce apăra, iar FCSB s-a impus într-o manieră categorică, la Constanţa Târnovanu s-a făcut de râs.
El a gafat incredibil la golul de 1-0 al Farului. A scăpat mingea, iar balonul a ajuns la Radaslavescu, care a marcat foarte uşor. Momentul a fost unul şocant pentru bucureşteni, iar Târnovanu a căzut şi şi-a pus mâinile în cap de supărare.
Portarul a gafat şi în repriza secundă, la golul lui Alibec, când a ieşit neinspirat din poartă.
