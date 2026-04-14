Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali

Cutremur la FCSB! Mirel Rădoi s-a decis, iar din vară pleacă sigur! De unde a plecat ruptura cu Gigi Becali?

Latifundiarul a fost nemulțumit de prestația lui Vlad Chiricheș și a declarat că nu vrea să îl vadă în partidele decisive pentru calificarea în Conference League, cu riscul de a se certa cu Mirel Rădoi, cel căruia i-a promis că nu se va băga la echipă! Declarațiile făcute de patron l-au deranjat pe Mirel, iar – potrivit Fanatik.ro – antrenorul ar fi decis deja să nu mai continue și din vară.

Încă de la conferința de presă, tehnicianul a lăsat de înțeles că nu mai rămâne și din vară.

“Mai avem partida de la Constanța, partida de acasă, cu Petrolul, deci până la meciul de baraj cu cine va fi, locul 7 sau 8, cine va fi, apoi cu locul 3, vom vedea până atunci.

Nu aș vrea să trag concluzii de genul acum, când avem deja o victorie cu 4-0. Deocamdată prefer să nu comentez”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă, întrebat de reacția lui Gigi Becali.